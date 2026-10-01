NNGG denuncia que cinco años sin tren en la línea C-2 condicionan las oportunidades de los jóvenes de la Región - NNGG

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nuevas Generaciones de la Región de Murcia, Antonio Landáburu, ha denunciado que se cumplen cinco años sin servicio ferroviario en la línea C-2 Murcia-Lorca-Águilas, una situación que, a su juicio, está condicionando las oportunidades de los jóvenes de la Región, especialmente de quienes necesitan desplazarse a diario para estudiar o trabajar.

"Cinco años. Nos dijeron que esto sería temporal y ya llevamos cinco años sin tren. Una generación de jóvenes de la Región ha crecido, ha empezado a estudiar y ha comenzado a trabajar sin poder utilizar una conexión ferroviaria fundamental para nuestro día a día", ha afirmado Landáburu.

El dirigente de NNGG ha señalado que la situación afecta especialmente a estudiantes y trabajadores que necesitan desplazarse diariamente. "Hay jóvenes que empezaron sus estudios cuando quitaron el tren y pueden terminarlos sin haberse vuelto a subir a él", ha indicado, al tiempo que ha apuntado a las dificultades para acudir a clase, realizar prácticas, presentarse a exámenes o comenzar un trabajo, según han informado desde Nuevas Generaciones del Partido Popular.

Landáburu ha recordado que durante estos cinco años el transporte alternativo por carretera ha registrado retrasos y mayores tiempos de desplazamiento, según ha denunciado, lo que ha llevado a usuarios a recurrir al vehículo privado y ha generado dificultades laborales y académicas.

"A los jóvenes no nos sobra el tiempo y tampoco nos sobra el dinero. No podemos normalizar tener que depender del coche, de la gasolina que está por las nubes o de nuestros padres para poder estudiar o trabajar porque durante cinco años el Gobierno de España no ha sido capaz de devolvernos nuestro tren", ha manifestado.

El presidente regional de NNGG ha relacionado asimismo la falta de comunicaciones ferroviarias con las dificultades de los jóvenes para emanciparse y acceder a una vivienda. En este sentido, ha señalado que "no se puede hablar de oportunidades para los jóvenes mientras se les ponen obstáculos para poder estudiar, trabajar, emanciparse o simplemente desplazarse con normalidad".

Landáburu ha reclamado así la recuperación del servicio ferroviario y ha concluido preguntando "¿qué día vuelve nuestro tren?".