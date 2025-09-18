Noemí Casquet, Víctor del Árbol y Manuel Vilas, entre los autores que pasarán por la Feria del Libro de Murcia 2025

MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Paseo de Alfonso X El Sabio de Murcia acogerá la Feria del Libro 2025 del 3 al 12 de octubre, que incluirá 78 casetas, un centenar de actividades y la presencia de autores como Noemí Casquet, Víctor del Árbol, Carlos Augusto Casas, Jorge Díaz y Manuel Vilas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los concejales de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, y de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, han presentado el evento, que en esta edición estará marcado por la celebración del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad.

En esta presentación también han participado el director de la Feria, Jesús Boluda del Toro; el dibujante Puebla, autor del cartel y en el que se hace un guiño al 1.200 aniversario, y otros colaboradores de este evento cultural.

La Feria del Libro 2025 abarca un extenso programa diseñado para niños y mayores y albergará presentaciones, encuentros con autores y charlas.

La edil de Educación ha invitado a murcianos y visitantes a disfrutar de esta cita con las letras, ya que, ha dicho, "en esta era digital es fundamental tocar los libros, vivirlos, olerlos y compartirlos. El libro físico sigue siendo un refugio, una puerta abierta a la imaginación y, para los más jóvenes, leer es sembrar futuro, es darles herramientas para comprender el mundo, para cuestionarlo y transformarlo".

Previa a su inauguración oficial, el jueves 2 de octubre tendrá lugar el pregón de la Feria a cargo de Dionisia García y Francisco Javier Díez de Revenga, que abrirán oficialmente esta "Feria bonica" a las 20.00 horas en el Paraninfo del Campus de La Merced.

Hasta el día 12 pasarán por la Feria autores del panorama nacional como Noemí Casquet, con su libro 'Pirómanas'; Víctor del Árbol, con 'El tiempo de las fieras'; Carlos Augusto Casas, con 'Amoníaco'; Manuel Vilas, con' El mejor libro del mundo'; Jorge Díaz, con 'El Espía' y Carmen María López, ganadora del Premio ESPASAesPOESÍA, que ofrecerá un recital poético.

No faltarán los autores locales y regionales, como Fernando de la Cierva y su '1835. Una crónica salvaje'; Manuel Moyano con 'El mundo acabará en viernes', el diálogo cruzado entre Luis Leante y Antonio Parra sobre sus últimas publicaciones, y el estreno del cantante Aarón Sáez en el mundo literario con 'Solo para fans'.

También participarán autores de la tierra que presentarán libros premiados durante este año a nivel nacional, como Antonio J. Ruiz Munuera, Inma Pelegrín, Antonio Garber o Carmen María López.

Durante la Feria del Libro se hará entrega del Premio Internacional de Novela 'José Eustaquio Rivera', y se presentará el libro ganador en el Premio de Novela Fundación Mediterráneo, escrito por el autor jienense Jacinto Arias Colmenero.

Otro de los acontecimientos destacados será el hermanamiento de la Feria del Libro de Murcia con la Feria del Libro de Miño (Galicia), que tendrá lugar tras la presentacion de 'La dama de Anboto', de Rober Cagiao, en una conversación con Javier Marín.

Desde el punto de vista divulgativo, Javier Wilhelm Wainsztein hablará de 'Mediación y cambio' y Javier Ballesta presentará 'Una mirada a la educación'; Pedro Juan Martín Castejón acercará 'La influencia del saber de las estrellas en la fundación de madina Mursiya': Daniel Torregrosa la 'Historia de la ciencia y la tecnología'.

La mesa redonda 'Divulgar Historia en tiempos de fake news', con Alejandra Hernández, Ad Absurdum y Puto Mikel, pondrá una visión divertida de nuestro pasado.

ACTIVIDADES INFANTILES Y ENCUENTROS DE NOVELA ROMÁNTICA

Dentro de la programación, en los distintos emplazamientos de presentación de autores, también habrá encuentros pensados para los niños. Así, 'In Love con Murcia' volverá a estar presente en la Feria, por segundo año consecutivo, con un diálogo vibrante entre voces destacadas de la narrativa romántica y juvenil.

Enfocando la mirada al panorama internacional, el programa incluye una charla con Donato Ndongo y Alejandra Salmerón para acercarse a las voces africanas y afrodescendientes en Murcia, además de un encuentro poético que tenderá puentes entre voces hispanas de Colombia y España en colaboración con la editorial colombiana Tierra de palabras y la Feria del Libro de Huila.

ALFONSO X, PROTAGONISTA DEL CARTEL

El dibujante Puebla ha explicado en esta presentación su inspiración para crear el cartel anunciador, "que hace un guiño a la efeméride que vive la ciudad, con el Rey Alfonso X como personaje histórico imprescindible de la ciudad de Murcia, conocido por su amor a la cultura".

El monarca tiene un libro en las manos, cuyas páginas parece pasar un pájaro que evoca "la curiosidad y el deseo de descubrir nuevas historias y la posibilidad de dejar volar la imaginación con ellas". El fondo amarillo tampoco es al azar, ya que representa "la luz del sureste que nos acompaña en estas fechas", ha apuntado su creador.

MOLINA DE SEGURA, AYUNTAMIENTO INVITADO

El sábado 11 será el día dedicado al ayuntamiento invitado de esta edición, el de Molina de Segura. En esta jornada además está prevista una mesa redonda sobre 'La literatura en Molina de Segura: el fenómeno del Meteorito', con la participación de Carmen Pujante, Marta Zafrilla y Paco López Mengual.

La jornada concluirá a las 13.00 horas con la mesa redonda 'Relato frente a novela: el Premio Setenil', con los autores Diego Sánchez Aguilar, Trifón Abad y Manuel Moyano, y que contará con la presencia de autoridades locales. Toda la programación se puede consultar en 'https://ferialibromurcia.com/'.

La Feria del Libro de Murcia está organizada por la Asociación de Creadores y Artistas PALÍN, el Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad Autónoma y Global Cultur y cuenta con el patrocinio de diversas instituciones y entidades como la Biblioteca Regional de Murcia, la Universidad de Murcia, la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (RMBM), el Ministerio de Cultura y Deporte, el Gremio Editores y el diario La Verdad.