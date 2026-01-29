El Noroeste y la costa de Cartagena y Mazarrón, en aviso de nivel naranja por fuertes rachas de viento este jueves

El Noroeste y la costa de Cartagena, en aviso naranja por fuertes rachas de viento este jueves - AEMET

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves rachas de viento que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en el Noroeste y los 70 en el Altiplano y Guadalentín.

Además, la Aemet advierte de temporal en la costa con vientos de hasta 70 kilómetros por hora y olas de 4 metros.

En concreto, ha emitido avisos de nivel naranja en el Noroeste, de 9.00 a 18.00 horas, por fuertes rachas de viento; y en la costa del Campo de Cartagena y Mazarrón, desde el mediodía hasta las 18.00 horas.

En el litoral del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y el Altiplano, los avisos amarillos se extienden durante toda la jornada.