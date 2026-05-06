El Noroeste permanecerá en aviso amarillo por lluvias durante la tarde de este miércoles

La Aemet activa un aviso amarillo por lluvias para la tarde de este miércoles en el Noroeste - AEMET

MURCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por lluvias que pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales para la tarde de este miércoles en el Noroeste.

En concreto, en la comarca se esperan precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora entre las 16.00 horas y la medianoche, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.