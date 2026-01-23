Noroeste, Valle del Guadalentín y Campo de Cartagena, en aviso amarillo este sábado por fuertes rachas de viento

El Noroeste, el Valle del Guadalentín y el Campo de Cartagena, en aviso de nivel amarillo este sábado por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros
El Noroeste, el Valle del Guadalentín y el Campo de Cartagena, en aviso de nivel amarillo este sábado por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros - AEMET
Europa Press Murcia
Publicado: viernes, 23 enero 2026 12:35
MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido varios avisos de nivel amarillo por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros para este sábado en el Noroeste, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y el litoral del Campo de Cartagena y Mazarrón.

En concreto, en el Noroeste y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas la Aemet prevé rachas máximas de 80 y 70 kilómetros por hora, respectivamente, desde la medianoche hasta las 12.00 horas.

En la costa del Valle del Guadalentín y del Campo de Cartagena y Mazarrón se esperan vientos del suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de tres metros, desde la medianoche hasta las 6.00 horas.

En lo que respecta a este domingo, la Aemet ha decretado un solo aviso de nivel amarillo en el Noroeste por rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora durante toda la jornada.

