El Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas estarán en alerta naranja hasta la medianoche

MURCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado su último boletín de fenómenos adversos por lluvias y tormentas para la Región de Murcia, y sitúa en nivel Naranja Noroeste, Valle de Guadalentín, Lorca y Águilas. En concreto, estas zonas estarán en alerta naranja hasta la media noche.
El aviso, vigente desde la 13.00 horas, prevé lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros acumulados en 12 horas. Todo ello, con una probabilidad de entre el 40 y el por ciento.