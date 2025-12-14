El '1-1-2' recibe, hasta las 18.00 horas, un total de 97 llamadas relacionadas con las lluvias

Archivo - Foto de Archivo de Los Alcázares tras el paso de la borrasca Alice. - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia ha recibido hasta las 18 horas de esta tarde, un total de 97 llamadas correspondientes a 59 asuntos relacionadas con este episodio meteorológico de lluvias y tormentas, que todavía se encuentra en curso.

La mayoría de las incidencias han sido por accidentes de tráfico (21 llamadas), achiques de agua en viviendas o locales (16 llamadas), rescates (14 llamadas) y obstáculos en la vía que dificultaban el tráfico (25 llamadas). Por municipios, Alhama de Murcia ha concentrado el mayor número de llamadas (42), seguido de Murcia (21), Las Torres de Cotillas (8) y Totana (8).

El Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, ha reforzado el parque de Alhama de Murcia para atender achiques de agua y similares. Las principales vías afectadas por embolsamientos de agua, desprendimientos de piedras, arrastres de barro y matorrales, han sido RM-23, Alhama de Murcia-Mazarrón; la RM-2, Alhama de Murcia-Cartagena; RM-602, Alhama de Murcia-El Palmar; la RM-515, Alhama de Murcia-Mula; y la RM714, Jumilla-Venta del Olivo-Calasparra-Caravaca de la Cruz.

Por otro lado, Protección Civil de Mula ha informado del desbordamiento de la rambla en el Puente del Curtis, carretera RM-C20, que impide la circulación en ambos sentidos. La Zona balizada, pero se pide que se eviten desplazamientos en esta zona.