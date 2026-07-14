Una nueva planta de tratamiento en Fuente Álamo mejorará la gestión de residuos

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la visita al nuevo Centro de Tratamiento y Valorización - CARM

FUENTE ÁLAMO (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El tratamiento de residuos en la Región de Murcia incorpora una nueva instalación con la entrada en funcionamiento de un Centro de Tratamiento y Valorización de residuos en las afueras de Fuente Álamo.

La planta está destinada al tratamiento de residuos no peligrosos e inertes de origen industrial y cuenta con una capacidad de gestión de hasta 100.000 toneladas anuales, según ha informado el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, durante la presentación de la instalación, según han informado desde el Ejecutivo regional.

"El principal objetivo tanto de este proyecto como del Plan Recircula Horizonte 2035 es cambiar el paradigma actual, dejar de considerar los residuos como un problema y pasar a tratarlos como una oportunidad", ha destacado el consejero junto a la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez.

Vázquez ha resaltado que el nuevo Centro "va a permitir maximizar la valorización de los residuos y reducir la cantidad destinada a disposición final, ya que permitirá transformar más del 60 por ciento de los residuos tratados en materias primas recicladas y en combustible sólido recuperado, una fuente de energía que substituye los combustibles fósiles, con lo que avanzamos tanto en la mejora de la competitividad como en sostenibilidad y economía circular".

El Centro de Tratamiento y Valorización ha supuesto una inversión de más de 8 millones de euros y está generando ya cerca de 80 empleos en la comarca, entre directos e indirectos. Cuenta con 1.749.292 metros cúbicos de capacidad y mejora la gestión de residuos, disminuyendo traslados a instalaciones alejadas y limitando el depósito en vertederos.

"Con ello contribuimos a una reducción significativa de la huella de carbono, al minimizar las emisiones asociadas al transporte de los recursos existentes", ha apuntado Juan María Vázquez.

El consejero ha indicado que el Plan Recircula Horizonte 2035 prosigue con su trámite de información pública junto a su Estudio Ambiental Estratégico, y que ya se han solicitado los informes sectoriales preceptivos. "Ahora estamos consultando a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas identificadas durante la fase previa de evaluación ambiental, con el objetivo de mejorar con sus aportaciones el documento final del plan y hacerlo más participativo y de consenso", ha explicado.

Vázquez ha señalado que el plan "prevé una inversión pública y privada de más de 330 millones de euros en la próxima década, con especial atención al apoyo a los ayuntamientos para una gestión y reciclaje más eficiente de residuos municipales".

En Fuente Álamo están activas dos líneas de ayudas que suman más de 102.000 euros para la implantación separada de biorresiduos y la mejora del Ecoparque de la localidad.

El consejero también ha añadido que en los dos últimos años "el Gobierno regional ha movilizado 21,6 millones de euros para el desarrollo de los ocho programas que componen el plan, que se alinea y tiene una conexión directa y expresa con el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, que incluye la reducción, reutilización, reciclaje y valorización de los residuos generados por la industria".