La nuevas temporadas del podcast 'Negocios en Sintonía' y de 'Conexión Myrtea' llegan a Murcia este mes de mayo

Cartel de lo nuevos ciclos empresariales - MYRTEA

MURCIA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Desde este próximo mes de mayo, Myrtea acogerá dos nuevos ciclos de eventos enfocados al mundo empresarial. Se trata de la tercera temporada del podcast 'Negocios en Sintonía', dirigido por José Hernández; y 'Conexión Myrtea', un ciclo de desayunos ejecutivos de alto nivel.

Una iniciativa con la que Myrtea busca posicionarse como un espacio conversacional de referencia y dinamizar la actividad del ecosistema empresarial de la Región de Murcia, a través de eventos en directo con público celebrados en sus instalaciones.

NEGOCIO, CRECIMIENTO Y OPORTUNIDADES

'Negocios en Sintonía' es el podcast dirigido por José Hernández, CEO de la Agencia 2VM y presidente de la FNDB, la Federación Nacional de Digitalización y Blockchain. Un programa de entrevistas a empresarios y emprendedores cuya nueva temporada se traslada ahora a Myrtea en un nuevo formato con público en directo.

Como ya hicieran Mariano y Juliana Errazu (Mano a Mano), Eva Conesa (Fundación Ronald McDonald Región de Murcia), o Miguel López González de León (ENAE Business School), entre muchos otros, cada nuevo programa contará con un invitado que charlará de manera distendida con José Hernández durante unos 30 minutos.

Además, el espacio contará con nuevos colaboradores que, en cada episodio, aportarán contenido de valor, workshops, tutoriales y consejos de utilidad, tanto para los asistentes en directo como para aquellos que sigan el programa en streaming a través de canales como Spotify o YouTube. Eso sí, tan solo aquellos asistentes que acudan de manera presencial al evento (que tendrá lugar en el espacio del Ágora Myrtea) podrán disfrutar de una sesión networking exclusiva junto al entrevistado.

El primer programa de esta tercera temporada se grabará el próximo jueves día 7 de mayo a partir de las 9.30 horas; y contará con la presencia de Carlos Pena Pastor, Associate Director de CBRE, líder mundial en consultoría y servicios Forbes Best Reputation 2026, firma responsable de la gestión y comercialización del nuevo ecosistema Myrtea, un ambicioso proyecto que integra: empresa, formación, ocio y servicio. Las inscripciones para asistir en directo a dicho programa ya se encuentran disponibles a través de la propia web del centro en este enlace.

EMPRESA, TALENTO Y EXPERIENCIA CONECTADOS

El otro nuevo formato anunciado es 'Conexión Myrtea', un ciclo diseñado para posicionar al centro como un espacio de referencia, generando conversación, pero también autoridad, prestigio y, ante todo, nuevas oportunidades reales de colaboración. La Región de Murcia se encuentra en una fase clave de aceleración en el ámbito del desarrollo digital, de la creación de talento y la innovación.

Con esta iniciativa, Myrtea busca convertirse "en el vector que coordine dicha conversación, así como generar crecimiento y valor desde un ecosistema empresarial real de ámbito global". Cada encuentro del ciclo 'Conexión Myrtea' buscará convocar, de manera exclusiva y por privado, a medio centenar de empresarios, directivos, CEOs y perfiles cualificados con poder de influencia, en un formato de desayuno ejecutivo de networking estratégico en torno a una mesa redonda.

Además, cada nueva edición del ciclo mantendrá con la anterior un hilo conductor y nexo coherente que permita establecer una auténtica conexión real entre los asistentes. Está previsto que el primero de estos encuentros se celebre el próximo jueves 21 de mayo. Más información muy pronto disponible en campusmyrtea.com.