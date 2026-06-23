Nueve de cada diez accidentes laborales en la Región por las altas temperaturas son leves, según el Ministerio

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, presentó la campaña de prevención de los accidentes laborales derivados de las altas temperaturas - CARM

MURCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nueve de cada diez accidentes laborales provocados por las altas temperaturas en los últimos tres años en la Región fueron de carácter leve. En concreto, y según los datos del Ministerio de Trabajo, entre los años 2023 y 2025 se han producido un total de 32 episodios relacionados con el exceso de temperatura, de los que 29 tuvieron consecuencias leves.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha presentado este martes la campaña anual de prevención del golpe de calor del Gobierno regional, que hace hincapié en la sensibilización, la formación y la prevención "para que podamos seguir reduciendo el número y las consecuencias de los episodios relacionados con el calor", según han informado desde el Ejecutivo regional.

La campaña, puesta en marcha a través de la Dirección General de Trabajo y el Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL), incluye la distribución de materiales gráficos y audiovisuales tanto entre los empresarios como entre los propios trabajadores y se centra fundamentalmente en aquellas profesiones que se desarrollan al aire libre.

INFORMACIÓN ENTRE EMPRESAS Y SINDICATOS

Los sectores que concentran el mayor número de estos siniestros, de hecho, son aquellos con mayor exposición a esas condiciones como son los de la agricultura, la construcción y la industria.

Durante la presentación de la campaña, el titular de Empresa ha insistido en la importancia de actuar "de manera coordinada y de anticiparse para seguir avanzando en la protección, especialmente en los meses del verano y especialmente este año que, según los expertos, tendremos un verano aún más caluroso en la Región de Murcia".

Para ello, se han empezado ya a distribuir materiales divulgativos tanto en papel como en formato audiovisual (videos para redes sociales, cuñas de radio o folletos) tanto entre las organizaciones agrarias como empresariales y sindicales con el objetivo de que lleguen a trabajadores y empresarios.

Marín ha subrayado que la prevención de los accidentes laborales derivados de las altas temperaturas "debe ser una labor coordinada, un objetivo compartido en el que todos, administraciones, trabajadores, empresarios y organizaciones, trabajemos juntos, seamos conscientes de su importancia y gravedad y mostremos nuestro mayor compromiso".

Los materiales, que se presentan en varios idiomas, se centran tanto en las principales medidas a adoptar para prevenir los golpes de calor como en los síntomas más habituales que puede presentar un trabajador afectado por las altas temperaturas y los cuidados y primeros auxilios que se deben aplicar.

Así, por ejemplo, entre las medidas recomendadas figuran la adaptación de los horarios laborales para evitar las horas de mayor insolación, realizar pausas cortas, beber con frecuencia y en pequeñas cantidades o llevar ropa suelta y de tejidos claros que permitan la transpiración.

En cuanto a los síntomas que puede presentar una persona afectada por estrés térmico se encuentra la aceleración de la frecuencia cardíaca, la elevación de la temperatura corporal, fatiga intensa y náuseas o desorientación y confusión.

"Es importante que todas las personas que estén expuestas a altas temperaturas mientras trabajan sepan reconocer los síntomas para actuar con la mayor rapidez y que sepan también cuáles son los primeros cuidados que se deben aplicar", subrayó.

SEMINARIOS FORMATIVOS Y VISITAS PARA COMPROBAR LAS MEDIDAS

La campaña incluye la publicación de una alerta en la página web del Instituto de Seguridad y Salud Laboral recordando todos estos contenidos y con enlaces a otros contenidos asociados como monografías técnicas o fichas divulgativas y cartelería.

Además, se ha realizado un seminario formativo dirigido a los profesionales de prevención de riesgos laborales en el que se explicó la manera de realizar evaluaciones del riesgo de estrés térmico adecuadas, así como la planificación de medidas preventivas para proteger la salud de los trabajadores.

Esta información se incluye también en el marco del programa de asesoramiento a empresas que llevan a cabo los inspectores del ISSL, especialmente en los sectores de la construcción y la agricultura. La campaña incluye también visitas conjuntas con la Inspección de Trabajo para comprobar las medidas preventivas. Estas se realizarán sobre todo en empresas de los sectores industrial y servicios que en sus procesos productivos cuenten con puestos de trabajo en los exista especial riesgo de exposición al calor en interiores, como fundiciones, lavanderías, cocinas o conserveras.