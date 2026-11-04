Nueve personas detenidas en Jumilla por tráfico de drogas y blanqueo tras desmantelar tres puntos de venta

JUMILLA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Jumilla, ha detenido a nueve personas, cinco hombres y cuatro mujeres, como presuntas autoras de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en el marco de la operación 'Swart', que ha permitido desarticular un grupo criminal asentado en el municipio.

La investigación ha culminado con el desmantelamiento de tres puntos de venta de droga al menudeo ubicados en viviendas del casco antiguo de Jumilla. En los registros se han intervenido más de 700 dosis de cocaína, 86 dosis de hachís y cerca de 51.000 euros, además de numerosos teléfonos móviles, documentación, joyas, un vehículo de alta gama y distintos útiles para la preparación y distribución de sustancias estupefacientes, según ha informado la Benemérita.

La operación comenzó hace dos años, cuando los investigadores detectaron movimientos relacionados con la venta de droga en el casco antiguo del municipio y un elevado número de aprehensiones a consumidores que, presuntamente, acudían a esta zona para adquirir sustancias estupefacientes.

Las pesquisas permitieron identificar a los integrantes de un clan familiar que, según la investigación, actuaba de forma jerarquizada y cuyos miembros disponían de numerosas viviendas y vehículos de alta gama.

Los detenidos utilizaban tres domicilios como puntos de distribución de droga y, en alguno de ellos, habían habilitado un sistema de autoservicio por el que los compradores recogían las dosis situadas en lugares de la fachada y depositaban el dinero en el interior. También ofrecían un servicio de venta a domicilio.

El dispositivo policial permitió el registro simultáneo de cuatro viviendas y dos naves industriales en Jumilla, donde, además de las sustancias estupefacientes y el dinero, se localizaron básculas de precisión, armas de fuego simuladas y otros materiales relacionados con la actividad investigada.

La operación ha contado con la participación de especialistas de Policía Judicial, del Servicio Cinológico, de la Unidad de Seguridad Ciudadana y del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, así como de la Unidad Canina de Seguridad, Prevención y Rescate de la Policía Local de Jumilla.

La investigación permanece abierta.