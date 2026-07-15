El nuevo centro de autonomía personal de ISOL contará con 20 plazas para personas con problemas de salud mental - CARM

MURCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha destinado una subvención de 302.000 euros, financiada con fondos europeos Next Generation, al nuevo Centro de Promoción de la Autonomía Personal de la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial (ISOL), inaugurado este miércoles en el barrio de La Flota, en Murcia.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha participado en el acto de inauguración de este recurso, que dispone de 20 plazas para personas con problemas de salud mental.

El centro cuenta con una superficie de 200 metros cuadrados y dispone de dos salas polivalentes para intervenciones grupales, cuatro salas de atención individual, aseos adaptados y despachos para el equipo multidisciplinar, integrado por una decena de profesionales, según ha informado la Comunidad.

Todos los espacios son accesibles y están adaptados a las necesidades de los usuarios, aseguran desde Política Social. Durante la inauguración, Ruiz ha destacado que este nuevo recurso "amplía la atención especializada en la Región de Murcia" para personas con problemas de salud mental.

Asimismo, ha señalado que la Comunidad dispone actualmente de 378 plazas en servicios de Promoción de la Autonomía Personal, una cifra que, según ha indicado, ha aumentado un 83% en los últimos tres años.

La consejera ha explicado que el nuevo centro ofrecerá programas adaptados a las necesidades de cada usuario con el objetivo de fomentar su autonomía y contribuir a mejorar su calidad de vida.