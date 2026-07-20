El nuevo centro de salud de Santa Ana amplía las prestaciones de atención primaria a 20.000 vecinos de Cartagena

Visita a las obras de centro de salud de Santa Ana, en Cartagena - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Las obras del nuevo centro de salud de Santa Ana en Cartagena, que se están ejecutando con una inversión de 4,6 millones de euros, transformarán el consultorio existente y ampliarán las prestaciones de atención primaria para ofrecer una atención integral a cerca de 20.000 habitantes. El futuro centro atenderá a los residentes del Polígono de Santa Ana y de los núcleos de Santa Ana Pueblo, Miranda, Los Dolores y La Aljorra.

La transformación del edificio multiplica la capacidad asistencial y añade especialidades como es el caso de medicina de familia, que pasa de 4 consultas médicas y 3 de enfermería, a un total de 7 consultas médicas y 7 de enfermería. Pediatría también crece y pasa de 2 consultas pediátricas y una de enfermería a 3 consultas de pediatría y 2 de enfermería pediátrica; y en atención a la mujer se evoluciona de una sola consulta de matrona a una unidad completa con sala de usos múltiples para preparación al parto y educación maternal, según han informado desde el Consistorio.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, han visitado este lunes las obras. Ayala ha señalado que "el futuro centro de salud de Santa Ana es una prioridad absoluta para el Gobierno regional y responde a un compromiso firme con los vecinos de Cartagena".

Por su parte, Arroyo ha destacado que esta infraestructura "responde a una demanda histórica de los vecinos y supone un paso más en la mejora de la atención sanitaria que reciben los cartageneros". La alcaldesa ha señalado que "el nuevo centro no solo ofrecerá más servicios sanitarios, sino también unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales de pacientes y profesionales".

APERTURA EN 2027

El proyecto arquitectónico consiste en una reforma de 480 metros cuadrados de la estructura que ocupa actualmente el consultorio y una ampliación de 1.514 metros cuadrados, lo que permitirá alcanzar una superficie de más de 3.000, distribuidos en tres niveles.

El edificio ha sido diseñado bajo estrictos criterios de sostenibilidad y rehabilitación energética, de modo que contará con mejoras en iluminación, climatización, ventilación y aislamiento para reducir su impacto ambiental mediante el uso de energías limpias como la solar.

Además, el diseño garantiza circuitos diferenciados para enfermedades transmisibles y plena accesibilidad para pacientes ostomizados o con dificultades visuales.

Con su apertura, prevista para el primer semestre de 2027, la red asistencial de la Comunidad sumará 87 centros de salud, en una actuación que responde a los objetivos de la Estrategia de Mejora de Atención Primaria 2023-2026. Con este nuevo centro se pone en marcha nueva Zona Básica de Santa Ana, que incluirá a la población de Santa Ana, Polígono Santa Ana, Miranda, La Aljorra y parte de Los Dolores.