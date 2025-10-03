El nuevo colegio Sagrado Corazón de Librilla abre sus puertas con capacidad para más de 800 alumnos y tres líneas

LIBRILLA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha inaugurado este viernes el nuevo colegio Sagrado Corazón de Librilla, con capacidad para más de 800 alumnos de Infantil y Primaria y tres líneas educativas, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El Ejecutivo autonómico ha destinado más de 6 millones de euros para hacer realidad este centro, que ofrece instalaciones más amplias y modernas y sustituye al antiguo colegio del mismo nombre.

En concreto, el centro, donde estudian en la actualidad 469 alumnos de Infantil y Primaria, ocupa una superficie de 6.375 metros cuadrados, construidos en dos plantas.

López Miras ha destacado que con esta inauguración "damos respuesta a una reivindicación de muchos años de Librilla" y "cumplimos con un compromiso firme del Gobierno de la Región de Murcia: dotar a nuestros municipios de instalaciones educativas modernas y de calidad".

"Donde antes había un centro que se había quedado pequeño y desfasado, se levanta ahora un colegio que es un símbolo del presente y del futuro de Librilla", así como "un orgullo" para la localidad, ha afirmado el máximo responsable autonómico.

Para el presidente, estas nuevas instalaciones forman parte "del momento de mayor transformación de la historia de la educación en la Región de Murcia", ya que a la continua renovación y construcción de centros se une que "estamos destinando más recursos que nunca, con más profesores, con más plazas y con medidas pioneras que hoy son referentes en toda España".

En cuanto a las instalaciones del nuevo colegio, el pabellón de Educación Infantil dispone de nueve aulas, aula polivalente y aseos, con una superficie de 1.400 metros cuadrados y acceso directo, independiente del resto del conjunto.

Por lo que respecta al pabellón de Primaria, tiene 18 aulas, aula de informática, aulas de música, biblioteca, seis aulas polivalentes para tutorías, apoyo educativo y desdoblamiento, así como aseos, con una superficie de 3.000 metros cuadrados.

Además, el nuevo centro, que se encuentra vallado en todo su perímetro, dispone de un gimnasio de 300 metros cuadrados; comedor de 450 metros cuadrados dotado de cocina, despensa y cámara frigorífica; patio infantil; pistas polideportivas; zona ajardinada; huerta, aparcamiento y cinco accesos desde el exterior.

El colegio cuenta con la réplica en vinilo del mural del pintor murciano José María Párraga, que decora el centro antiguo.

Asimismo, los alumnos han creado una grabación que incluye un recorrido guiado por el centro de cinco minutos de duración, para que los estudiantes conozcan todos los espacios y se puedan mover con soltura.

INVERSIONES PARA MEJORAR CENTROS EDUCATIVOS POR TODA LA REGIÓN

Esta nueva infraestructura se suma al nuevo Colegio de La Aljorra (Cartagena), inaugurado el pasado mes, y a la ampliación del IES Mar Menor (San Javier). En los últimos dos años se han incorporado también el pabellón de Primaria del CEIP Juan Carlos I (La Unión), el nuevo pabellón de Infantil de Almendricos (Lorca), el aulario del CEIP Petra Sánchez (Los Alcázares) y el nuevo IES Valle de Leiva (Alhama de Murcia).

El Gobierno regional invierte este año 44 millones de euros en grandes obras del ámbito educativo, como los trabajos para la ampliación del IES Gerardo Molina (Torre Pacheco), el CEIP Virgen de la Vega (Cobatillas-Murcia), el Colegio de Educación Infantil y Básica Isabel Bellvis (Corvera-Murcia) o el Conservatorio de Música de Cartagena.

Esa partida también incluye las obras en el CEIP San Cristóbal (Cartagena), el CEIP Juan Navarro García (La Hoya-Lorca), el CEIP Antonio Molina (Blanca), el Colegio Rural Agrupado Río de Argos (Cehegín), el CEIP Pascual Martínez (Pliego), el CEIP Los Pinos (San Pedro del Pinatar), el IES Menárguez Costa (Los Alcázares), y el IES Manuel Tárraga Escribano (San Pedro del Pinatar), así como la construcción del nuevo colegio Bienvenido Conejero (Los Alcázares).

La inversión en infraestructuras contempla, igualmente, el cambio de cubiertas y la instalación de placas solares en 17 centros, con una inversión de 6,7 millones de euros; la rehabilitación de siete centros educativos dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), con una inversión de 10,2 millones de euros; la remodelación integral del CEIP El Molinico (La Alberca-Murcia), que ya está en marcha, y obras para la adecuación de aulas para niños de 2-3 años.