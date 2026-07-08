El nuevo contrato de mantenimiento del Ayuntamiento de Murcia ha tramitado 500 actuaciones en pedanías en dos semanas

Obras en Cabezo de Torres - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha tramitado 512 actuaciones solicitadas por las Juntas Municipales a través del nuevo contrato municipal de Servicio de Mantenimiento de la Vía Pública en Pedanías en sus dos primeras semanas de funcionamiento.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, acompañado por la presidenta de la Junta Municipal de Cabezo de Torres, María Pilar Vivancos, ha visitado este miércoles los trabajos de reparación que se están ejecutando en diferentes tramos de toda la Avenida de la Constitución de la pedanía, según han informado desde el Consistorio.

DIVISIÓN TERRITORIAL

La puesta en marcha de este servicio, que supone una inversión de 5.040.000 euros los dos primeros años de contrato, ha arrancado con una planificación organizada y coordinada de las necesidades más prioritarias, tras las consultas realizadas previamente a las diferentes Juntas Municipales.

El nuevo contrato se estructura en seis lotes geográficos que abarcan la totalidad de las pedanías, los grandes viales de titularidad municipal y los pavimentos situados sobre cauces de riego.

En el caso del Lote 3, al que pertenece Cabezo de Torres, se han gestionado ya 156 actuaciones. De ellas, 120 han sido aceptadas y 22 ya están completamente ejecutadas, convirtiéndose en una de las zonas con mayor actividad desde su puesta en marcha a finales de junio.

En cuanto a la distribución territorial de las actuaciones ejecutadas o actualmente en tramitación, las pedanías que concentran un mayor número son Puente Tocinos, con 40 actuaciones; Cabezo de Torres, con 34; Sangonera la Verde, con 33; Algezares, con 31 actuaciones repartidas en dos lotes; Torreagüera, con 25; Churra, con 24; y Aljucer, con 23. Por su parte, Javalí Nuevo y Beniaján registran 10 actuaciones cada una, mientras que Puebla de Soto suma un total de nueve.

Las intervenciones más habituales incluyen la reparación de baches y pavimentos deteriorados, la reposición de adoquines y bordillos, el arreglo de aceras, la sustitución de tapas de arqueta y rejillas, la instalación de bolardos y pilonas de protección, la eliminación de socavones y otras actuaciones destinadas a mantener la vía pública en condiciones óptimas de seguridad y accesibilidad.

Durante la visita, el concejal ha explicado que con este sistema "muchas pequeñas incidencias que tardaban meses pasan a resolverse a de un modo mucho más ágil, con equipos distribuidos por zonas que nos permiten responder con rapidez a las necesidades que trasladan las Juntas Municipales, además de dotarlas con mayor autonomía trasladando las incidencias directamente a la empresa".

RENOVADA LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN DE CABEZO DE TORRES

La actuación que se está ejecutando en la avenida de la Constitución de Cabezo de Torres contempla la reparación de desperfectos en la calzada, la adecuación de un paso de peatones deteriorado, y el rasanteo de diversos elementos de servicio urbano, mejorando la seguridad vial en uno de los principales ejes de la pedanía.

El dispositivo de mantenimiento y conservación de la vía pública está integrado por 60 operarios especializados y una flota de 19 vehículos que trabajan de forma permanente para atender las incidencias y necesidades de las 59 pedanías.