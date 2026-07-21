El nuevo Modelo Estratégico de Contratación del Servicio Murciano de Salud modernizará su sistema de compras

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MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ultima el nuevo Modelo Estratégico de Contratación 2026-2028, que comenzará a desplegarse en las próximas semanas y cuyo objetivo es modernizar y mejorar los procedimientos para la contratación pública. "Este modelo situará a la Región de Murcia como referente nacional en innovación y eficiencia", según han informado desde el Ejecutivo regional.

"Este nuevo modelo modernizará y mejorará los procedimientos para la contratación de servicios y la adquisición de material sanitario y equipamiento", han señalado desde la Consejería. Asimismo, "dará respuesta a las necesidades reales del sistema público de salud y a las exigencias de la ciudadanía, que demanda una gestión pública más ágil, transparente y orientada a resultados". Todo ello se realizará en cumplimiento de los principios que establece la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

En concreto, el SMS modernizará su sistema de compras con Inteligencia Artificial y un mercado digital abierto, lo que supondrá pasar de la compra administrativa - reactiva, fragmentada y centrada en el cumplimiento formal - a una contratación generativa, es decir, estratégica, unificada y orientada a resultados.

"Cuando el SMS contrata no solo adquiere bienes y servicios, sino que cada euro invertido activa y fomenta la concurrencia de proveedores locales, genera empleo, impulsa la innovación empresarial y mejora directamente la atención que reciben los pacientes", ha asegurado la gerente del SMS, Irene Marín.

"En definitiva, se crea un ecosistema que genera valor para el sistema sanitario, para las empresas de la Región de Murcia y para la sociedad en su conjunto, ya que somos la mayor organización sanitaria y también uno de sus principales motores económicos", ha afirmado.

CONTRATACIÓN ÍNTEGRA Y EFICIENTE

Con el nuevo Modelo Estratégico de Contratación, el SMS aspira a convertirse en 2028 "en la punta de lanza del país de la contratación pública innovadora, íntegra y eficiente".

Este sistema "servirá para mejorar los procedimientos, y articula un conjunto de medidas concretas que abarcan desde la estandarización de pliegos y criterios de adjudicación hasta la implantación de nuevos instrumentos de compra agregada".

Algunas de estas medidas ya se están aplicando a modo de pilotaje, como las bandas de puntuación en los criterios sujetos a juicio de valor (una medida que aporta objetividad y reduce la discrecionalidad en la evaluación de ofertas), pero también se han dado los primeros pasos en la puesta en marcha de los Sistemas Dinámicos de Adquisición, la medida 'estrella' del nuevo modelo de contratación.

Se trata de un modelo electrónico previsto en la Ley de Contratos del Sector Público que, a diferencia de los contratos cerrados tradicionales que fijan un proveedor durante años, crea un mercado digital permanente y abierto para compras recurrentes como tecnología, mantenimiento y material sanitario.

De esta manera, cualquier empresa que cumpla los requisitos puede incorporarse en cualquier momento, y cada compra concreta se resuelve en 10 o 15 días mediante una licitación simplificada entre los proveedores admitidos.

"El resultado es más competencia, mejores precios y una administración que no queda atrapada en contratos rígidos cuando la tecnología evoluciona", ha explicado la gerente del SMS.

Durante este año 2026 se activarán los primeros sistemas dinámicos de compra, para extender el modelo a la tecnología y al equipamiento de diagnóstico durante el año que viene. En 2028 se consolidará el sistema y se hará una evaluación de los resultados.