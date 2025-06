Los nuevos precios del transporte público de Cartagena entran en vigor este martes gratis para menores de 14 años

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena pondrá en marcha a partir de este martes, 1 de julio, las nuevas tarifas del transporte público urbano, que contemplan una bonificación del 40% en los abonos y títulos multiviaje, así como la gratuidad total para los menores de hasta 14 años.

La medida será aprobada este jueves en la Junta de Gobierno Local y se aplicará hasta el 31 de diciembre de este año, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Esta rebaja, aunque supone una menor bonificación respecto al primer semestre del año --cuando el descuento alcanzaba el 60%--, responde a lo estipulado en el Real Decreto-Ley 1/2025, que prorroga las ayudas estatales al transporte público, pero con una reducción en su intensidad.

Desde el Consistorio han explicado que "una parte importante del esfuerzo económico sigue recayendo en el Ayuntamiento, que financia el 20% del descuento con fondos propios, mientras el otro 20% lo aporta el Estado".

El bonobús tendrá un precio de 0,45 euros; la tarjeta jubilado especial y la tarjeta familia numerosa especial costarán 0,15 euro; la tarjeta jubilado y la tarjeta desempleado serán de 0,33 euros y el unibono mensual se fijará en 12,00 euros. Además, los menores de 14 años podrán viajar de forma gratuita.

El concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, ha subrayado que esta reducción "supone un esfuerzo presupuestario importante del Ayuntamiento, que sigue apostando por una movilidad más justa y sostenible para todos".

En este sentido, Ortega ha recordado que el Ayuntamiento continúa adelantando los fondos necesarios para mantener los descuentos y no perjudicar a los usuarios, ya que "mientras el Gobierno central no paga lo que debe, Cartagena sigue tirando del carro para que los ciudadanos no paguen el doble por un servicio público esencial", ha afirmado el edil, en referencia a las cantidades pendientes del Estado en programas anteriores.

Además, ha añadido que "no es justo que los cartageneros paguen dos veces por un servicio que el Estado debería estar financiando. Nosotros seguimos apoyando el transporte público, pero exigimos al Gobierno central que cumpla con su parte".

MEJORAS EN EL TRANSPORTE

El Ayuntamiento ha renovado el 60% de la flota de autobuses urbanos, incorporando vehículos más sostenibles, híbridos y accesibles, con Wi-Fi gratuito, rampas automáticas, climatización optimizada y señalización accesible.

También se ha reforzado la frecuencia de las líneas más demandadas, especialmente en horas punta, beneficiando especialmente a zonas como La Manga y Cabo de Palos, con bonificaciones específicas y mejoras de conexión con el centro urbano.

Además, se han modernizado 14 paradas con nuevas marquesinas equipadas con pantallas digitales de información en tiempo real, cargadores USB, conectividad Wi-Fi, códigos NaviLens y mini ecopuntos de reciclaje.

El uso del autobús urbano ha aumentado un 16% en los dos últimos años, superando los 7 millones de desplazamientos en 2024.