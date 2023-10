El número de personas desaparecidas en el incendio de las discotecas de Murcia aumentan a 18

MURCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha actualizado el número de personas desaparecidas en el incendio de las discotecas de la zona de Atalayan de Murcia que asciende a 18 personas.

En declaraciones al Telediario de TVE, recogidas por Europa Press, Pérez ha informado que son 18 personas las que están desaparecidas. Hay que recordar, que dentro de esos desaparecidos se encontrarían las víctimas mortales, con lo que aún no se sabe nada de cinco personas, aunque no es seguro que se encontraran en la zona. Únicamente, se ha informado de cinco personas que aún no han sido localizadas y que no se sabe si estaban en la zona en el momento del siniestro.

"No tenemos la certeza de que esas personas se encontraran en el lugar en el momento del suceso", ha aclarado Pérez, quien ha contado que están indagando para localizarlos.

Actualmente, ha señalado, "70 efectivos de bomberos están peinando palmo a palmo el lugar siniestrado con una técnica de rastreo por cuadrícula, que lo que hace, básicamente, es analizar palmo a palmo desde el foco al lado opuesto del local para asegurarse de que no hay ningún cuerpo".

Por su parte, Policía Nacional ha confirmado que la Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Murcia ya ha identificado a tres de los 13 fallecidos.