Nunatak resurge tras la pandemia y estrena su disco "menos perfecto y más sincero" a las órdenes del productor Paco Loco

MURCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nunatak, el grupo musical murciano, acaba de publicar su nuevo álbum llamado 'Nunatak y la Isla Invisible' tras una etapa de parón creativo por la pandemia que les ha hecho cantar y tocar de la forma más sincera para su público.

Tras el lanzamiento del disco el pasado 23 de marzo, el grupo tiene previsto presentarlo en el Teatro Circo de Murcia el 10 de abril y en el Lula Club de Madrid el 21 de abril, además de los festivales dispuestos para este verano.

La pandemia ha sido sin duda uno de los detonantes que relevó a los artistas musicales a un segundo plano, pero sobre todo a los pequeños artistas y grupos que todavía hoy siguen barriendo y curando estragos.

Es el caso de Nunatak, el grupo de murcianos con más de cinco discos publicados a sus espaldas que continúan compaginando sus trabajos habituales con la vida de una banda musical que nació hace más de diez años y que decidió "utilizar la pandemia para investigar qué hacer a continuación".

No ha sido por falta de ideas, pues el vocalista del grupo, Adrián Gutiérrez, ha asegurado que durante estos años no han parado de componer y de surgir nuevos temas. No obstante, a pesar de prometer que existen más de 50 canciones compuestas tras este 2020, sólo nueve han sido las elegidas para formar parte de 'Nunatak y la Isla Invisible'.

Bajo la sospecha de que cada vez existen menos giras debido a que la gente "tiene poca costumbre de ir a las salas", Álex Dumdaca, baterista del grupo, relata los altibajos que debe pasar un grupo como Nunatak para sobrevivir.

Tras el pasado disco publicado en 2019 y que lamentan no haber podido defender en directo debido al encierro obligado, esta 'isla invisible' se presenta con nuevos sonidos producidos por Paco Loco que buscan transmitir junto a sus letras la madurez y profundidad adquirida como grupo y como personas tras estos años.

Tras la decisión de esa vuelta de tuerca para el futuro del grupo, llegó la exploración de nuevos productores acordes a la nueva visión de Nunatak; y fue la de Paco Loco la idea que prometió dar unos sonidos más imperfectos y auténticos para conseguir ser fiel al sonido del grupo en directo.

RENOVARSE O MORIR

Si el progreso consiste en renovarse, 'La isla invisible' será quien haga avanzar a Nunatak en un momento en el que aseguran "había ganas de cambiar".

Tras su retiro a una casa rural para componer de la manera más honesta posible, el batería recuerda que se encontraron "en una situación sin presión ni nadie que les metiera prisa", lo que les hizo pensar en la recompensa del disco como "algo de lo que de verdad estemos orgullosos y merezca la pena".

Para Adrián Gutiérrez, voz y letrista del grupo, la composición en solitario en un grupo no tuvo cabida de cara a este nuevo álbum, "si todo el grupo no es partícipe de la composición y no siente la canción como algo suyo, no tiene mucho sentido".

Este sentido del que habla 'Nunatak y la Isla Invisible' se refugia en tres ejes que hablan de un ejercicio de retrospectiva como grupo convertido en familia y que cuenta, en segundo lugar, la búsqueda de la verdadera felicidad, muchas veces invisible en un mar rodeados de ruido que suena a la ansiedad que provocan las infinitas notificaciones, pantallas y redes sociales de las que estar pendiente.