Núñez Feijóo destaca que Ballesta trabajó "hasta el último aliento por Murcia"

Archivo - Foto archivo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MURCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido, tras conocer el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta, el aprecio le tenía porque "era un gran profesional y una buena persona".

Núñez Feijóo ha recordado, en su cuenta oficial de 'X', que Ballesta "trabajó hasta el último aliento por Murcia y por su partido. Por ese orden, que es como lo hacen los verdaderos servidores públicos".

"Echaré mucho de menos las enseñanzas del querido profesor y amigo", ha lamentado. Finalmente, ha mandado todo su cariño "a su mujer y a toda su familia".

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, , también a través de 'X' ha resaltado que "el alcalde Ballesta nos deja un vacío irremplazable y muchos buenos, y también difíciles, momentos trabajando codo a codo por los ayuntamientos".

Ha mandado "un fuerte abrazo a su mujer, a su familia, a la ciudad de Murcia y @popularesMurcia".

De igual forma, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha definido a Ballesta como "un servidor público incansable, apasionado de su ciudad y dedicado hasta el final a mejorar la vida de sus vecinos. Ha sido un militante del PP ejemplar y un referente para todos por su honestidad e integridad".

"Desde el @PPopular lamentamos su pérdida y enviamos nuestro cariño a su familia, amigos y compañeros del PP de la Región de Murcia", ha indicado.

OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Las condolencias a través de 'X' han llegado desde otras comunidades. El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "sobrecogido por el fallecimiento de José Ballesta, un gran alcalde, profundamente comprometido con el servicio público".

Ha enviado todo su cariño "para su familia, amigos y compañeros del @PPRMurcia #DEP".

De igual forma, la presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, ha hecho llegar su "pesar por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta".

"Un hombre bueno, afable, siempre hospitalario, atento con todos y entregado a su ciudad y al servicio público hasta el último momento" y ha recordado que "en el último acto juntos hizo de la presentación de cada Comunidad Autónoma, poesía, con el cariño que sabía transmitir a cada uno".

"Nos deja un gran alcalde. Mi pésame a la familia, amigos, allegados y a los compañeros del @PPRMurcia".