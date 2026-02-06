Las obras del carril bici que unirá el centro de El Mirador con la vía ciclable de la autovía RM-1 concluirán en un mes

Vistal del carril bici durante las obras - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Las obras del carril bici que unirá el centro urbano de la pedanía de El Mirador, en San Javier, con la senda ciclable que discurre por la autovía RM-1 entre el municipio y la pedanía murciana de Sucina concluirán en un plazo máximo de un mes, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha visitado las obras junto a los concejales de Servicios Públicos, María Dolores Ruiz, y de Agricultura, Sergio Martínez, y el alcalde pedáneo de El Mirador, José Antonio García.

Las obras, que abarcan los 2,4 kilómetros de la carretera de acceso al El Mirador desde la autovía, incluyen mejoras y embellecimiento de la zona con la adecuación de aceras para disfrute peatonal, protección y ornamentación del talud del canal del trasvase con piedra, césped artificial; bordillo iluminado en la rotonda, plantación de palmitos y arbustos y la señalización de El Mirador con letras decorativas.

Luengo ha explicado que la actuación, que ha supuesto una inversión de 374.178 euros y se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística del Ayuntamiento, financiado con fondos Next Generation, "permite mejorar la seguridad vial tanto de ciclistas como de peatones, conectar el núcleo urbano con el carril bici de la RM-1 y embellecer esta entrada a El Mirador cumpliendo con un compromiso con los vecinos".

El alcalde ha recordado que a esta obra se sumarán en una semana las de asfaltado en varias calles del centro urbano de El Mirador.