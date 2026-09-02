Las obras para eliminar un tramo de alta concentración de accidentes en la RM-715 están ejecutadas al 50%

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, junto al alcalde de Moratalla, Juan Soria, durante la visita a las obras de la carretera que une Moratalla con Caravaca de la Cruz (RM-715). - CARM

MORATALLA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

Las obras para eliminar un tramo de alta concentración de accidentes en la carretera RM-715, que une Moratalla y Caravaca de la Cruz, se encuentran aproximadamente al 50% de ejecución y está previsto que finalicen en diciembre, según ha informado la Comunidad Autónoma.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha supervisado este miércoles los trabajos junto al alcalde de Moratalla, Juan Soria.

La actuación cuenta con una inversión regional superior a 1,3 millones de euros. Los trabajos se desarrollan en dos puntos de la RM-715. En el punto kilométrico 6,300, entre Moratalla y la intersección con la RM-B36, se está modificando una curva cerrada situada al final de una recta, con actuaciones sobre los radios de giro y los carriles de cambio de velocidad de la intersección.

Por otro lado, el segundo punto, situado en el kilómetro 7,500, corresponde a una curva y contracurva de radios reducidos catalogada como tramo de alta concentración de accidentes. Las obras permitirán modificar el trazado y mejorar la visibilidad.

La actuación incluye además la prolongación de la obra de drenaje transversal existente para adaptarla a la nueva configuración de la carretera. La estructura, prefabricada de hormigón armado, tendrá unas dimensiones interiores de tres por tres metros y estará diseñada para desaguar el caudal correspondiente a un periodo de retorno de 100 años.

García Montoro ha señalado que la actuación permitirá "eliminar este tramo de concentración de accidentes y mejorar las condiciones de circulación", en un tramo en el que, según la Comunidad, circulan anualmente cerca de 1,4 millones de usuarios.

El consejero ha indicado también que el Ejecutivo regional destina más de 3,5 millones de euros a distintas actuaciones de mejora de las infraestructuras viarias de Moratalla.

Además de las obras en la RM-715, la Comunidad desarrolla otra actuación en la carretera que conecta las pedanías de Benizar y Otos para mejorar sus condiciones de circulación y conexión.