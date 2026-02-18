Obras de Goya, El Greco, Rubens, el Bosco y Caravaggio llegan a la Región en la muestra 'El Padro en las Calles'

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa; Y el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín; y representantes de los ayuntamientos en la presentación del proyecto 'El Prado en las calles' - EUROPA PRESS

MURCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de reproducciones fotográficas de gran calidad se expondrán al aire libre en cuatro municipios de la Región, a partir de marzo, de artistas de renombre internacional como Goya, El Greco, Sorolla, Rubens, el Bosco o Caravaggio, entre otros en el marco de la exposición itinerante 'El Prado en las Calles'. Las obras serán réplicas fieles de las originales.

Lo que se pretende es ofrecer un viaje artístico a través de las escuelas más famosas del arte clásico, como la española con Goya, El Greco o Sorolla; la flamenca con Rubens y Rembrandt; la holandesa con Durero y el Bosco; así como la italiana con Caravaggio, entre otros artistas, en los municipios de Cehegín, Murcia, Lorca y San Javier.

Asimismo, con esta actividad se pretende democratizar el acceso a la cultura para que todos los ciudadanos puedan disfrutar del arte en mayúsculas.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, han firmado este miércoles el convenio de colaboración. El itinerario previsto comenzará el 6 de marzo en Cehegín y, posteriormente, visitará las ciudades de Murcia, Lorca y San Javier.

Organizada por el Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola España, con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, se pretende dar a conocer al público murciano las colecciones y el patrimonio histórico adscrito a la pinacoteca recorriendo varias ciudades de la Comunidad.

La consejera considera que "poner la cultura al alcance de todos es algo que está en nuestro camino", siendo importante y necesario que "llegue a todos y cada uno de nuestros habitantes y municipios y que se pueda disfrutar".

Con esta muestra "se hace una aproximación muy cercana y directa que va a permitir contemplar, en los lugares preciosos que tenemos en la Región de Murcia, las obras de grandes artistas del mundo entero y acercarlo al gran público", por lo que ha animado a los visitantes.

Por su parte, Jaime Alfonsín ha destacado que se trata de una muestra al aire libre porque lo que se pretende es que "esté en las calles, parques, jardines, en los lugares de encuentro de los ciudadanos y que la puedan ver de una manera gratuita y disfrutar de la exposición con total libertad".

También permitirá a los vecinos y al público "conocer y recorrer las diferentes escuelas que definen la extraordinaria colección permanente del museo y visitarla será no solo una manera de enriquecerse desde un punto de vista cultural, sino también conocer la historia de España, de Europa, del arte occidental, en definitiva", ha defendido.

Y es que, ha resaltado, "la finalidad de la Fundación es acercar el arte y la cultura a los ciudadanos". Es una exposición "pensada como un lugar de encuentro de los ciudadanos, de manera que ellos puedan conversar y reflexionar sobre el arte, la historia y la cultura".

RECORRIDO DE LA EXPOSICIÓN

Desde que inició en 2019 su andadura en España, 'El Prado en las Calles' ha acumulado gran afluencia de visitantes en distintos emplazamientos como en Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, Valencia y ahora la Región de Murcia. En total, la muestra ha visitado 58 municipios.

La muestra llega a la Región en marzo al municipio de Cehegín, a partir del día 6 y hasta el 5 de abril; posteriormente estará en Murcia, entre el 10 de abril y el 10 de mayo; en Lorca, del 15 de mayo al 14 de junio y, para terminar, en San Javier, del 19 de junio al 19 de julio.

Al acto de presentación han acudido representantes de los municipios que van a acoger la exposición, como la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor; el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo; el concejal de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra; y el concejal de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés.

También han estado presentes representantes de la Consejería como el secretario autonómico Juan Antonio Lorca y el director general Patricio Sánchez, así como el director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana; y el delegado Institucional de la compañía en la Región, Miguel Ángel Cerdán.