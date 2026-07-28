Las obras del Parque Metropolitano Alcalde José Ballesta continúan con el anfiteatro, el lago y La Molinera

Visita de la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, a las obras del Parque Metropolitano Alcalde José Ballesta - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia continúa en la ejecución de la primera fase del Parque Metropolitano Alcalde José Ballesta, en Barriomar, donde se están desarrollando actuaciones de recuperación patrimonial y ambiental, así como la construcción de nuevas infraestructuras que formarán parte de este futuro espacio verde vinculado a la estrategia Murcia Río.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, acompañada por el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, ha supervisado el desarrollo de unas obras que cuentan con un presupuesto de adjudicación de 4,8 millones de euros para el lote correspondiente a urbanización e instalaciones, según ha informado el consistorio.

Entre los trabajos en marcha destacan la restauración de la chimenea de la antigua fábrica conservera de La Molinera, la recuperación de su entorno, la ejecución del montículo que albergará un gran juego infantil singular, la construcción del anfiteatro con graderío integrado en el paisaje, el muro de gaviones paralelo a la Ronda Oeste y la instalación de las redes soterradas de media y baja tensión y del alumbrado.

Asimismo, en las próximas semanas está prevista la ejecución de la red primaria de riego, las conducciones de abastecimiento para las fuentes, la urbanización de viales, la excavación del lago naturalizado y la creación de jardines inundables contemplados en el proyecto.

La actuación incluye también medidas específicas para la conservación del patrimonio natural, entre ellas la protección de la Morera Singular de Barriomar, un ejemplar de morera blanca de alrededor de 150 años incluido en el proyecto SOS Moreras de Murcia.

La primera fase del Parque Metropolitano Alcalde José Ballesta abarcará una superficie de 37.786 metros cuadrados y constituye el primer desarrollo de un proyecto que alcanzará más de 208.000 metros cuadrados. El futuro espacio contará con más de 800 árboles de gran porte, más de 5.000 arbustos, un lago naturalizado, ocho fuentes, zonas de ocio infantil, recorridos peatonales y ciclistas, jardines inundables y espacios destinados a actividades culturales y de convivencia. Además, la Morera de Barriomar dispondrá de señalización interpretativa accesible mediante un código QR para divulgar su valor histórico y ambiental.