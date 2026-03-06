Las obras del Parque Metropolitano Oeste de Murcia comenzarán la próxima semana

Rueda de prensa sobre las obras del Parque Metropolitano Oeste - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Murcia, José Guillén, ha avanzado este viernes que las obras de la primera fase del Parque Metropolitano Oeste comenzarán la próxima semana y contarán con un plazo de ejecución de 12 meses .

El anuncio se produce tras la firma, este viernes, del acta de replanteo, el trámite administrativo que certifica la viabilidad del terreno para el inicio de los trabajos, según ha informado el Ayuntamiento.

El proyecto se desarrollará en varias etapas. Así, durante los primeros tres meses se acometerán las labores de urbanización y obra civil; entre el cuarto y el octavo se fabricarán las estructuras y elementos de juego y, a partir del noveno mes, se procederá a la instalación de las áreas infantiles sobre el terreno.

La primera fase del parque se concibe como el mayor pulmón verde del municipio e incluye un bosque fluvial con más de 800 árboles de gran porte --como álamos, fresnos y olivos-- y 5.000 ejemplares de especies arbustivas.

Asimismo, se renaturalizarán 800 metros cuadrados de talud de ribera y se instalará un sistema de drenaje sostenible (SUDS) que incluye un lago naturalizado y jardines de lluvia para la gestión del agua pluvial. En total, el espacio contará con más de 1.800 metros cuadrados de lámina de agua entre fuentes y zonas de agua pisable.

ÁREA INFANTIL Y TECNOLOGÍA

El recinto albergará una zona de juegos infantiles inspirada en inventores de la Región de Murcia. El elemento principal será una estructura de 15 metros de altura basada en el autogiro de Juan de la Cierva, complementada con un submarino de 14 metros en referencia a Isaac Peral y una cúpula inspirada en los diseños de Emilio Pérez Piñero.

El área contará con más de un centenar de elementos lúdicos bajo criterios de accesibilidad universal, con juegos a cota cero, plataformas y paneles interactivos utilizables desde silla de ruedas y un itinerario accesible continuo que conecta este espacio con el resto del parque.

En el ámbito de la gestión, el parque integrará soluciones de Murcia Smart City, tales como sistemas de conteo de visitantes, videovigilancia antivandálica conectada a la red municipal, monitorización ambiental y conectividad Wifi.

El proyecto se enmarca en la estrategia Murcia Río y actúa como nodo central de Conexión Oeste, facilitando la relación transversal entre los barrios del oeste y el centro urbano, y se integra en 'Conexión Sur', mejorando la conectividad de Barriomar mediante nuevos itinerarios seguros y continuos.

Desde el punto de vista funcional, el parque incluye la pavimentación y urbanización completa del ámbito, con la ejecución de itinerarios peatonales accesibles, carriles bici continuos y viales de servicio de baja intensidad, que permiten compatibilizar el uso ciudadano con el acceso a los distintos espacios del parque.

MOVILIDAD Y ALTERNATIVAS DE APARCAMIENTO

El Consistorio está analizando la habilitación de varias bolsas de suelo para la creación de un aparcamiento provisional similar al existente en La Molinera, que contaría además con mejoras como iluminación y vallado, o la cesión temporal de terrenos estatales situados en el entorno de la autovía, como los espacios bajo la MU-30 o áreas de servidumbre cercanas.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha recordado la disponibilidad de la red de aparcamiento disuasorios --Atocha, Fuenteblanca, Justicia, Arrixaca I, Arrixaca II, Loaysa y El Malecón-- y la próxima apertura del de Hacienda, el 2 de marzo.

De forma paralela, tiene previsto ampliar la red de aparcamientos disuasorios del municipio. Entre ellas, figura la recuperación del proyecto de aparcamiento en la parcela municipal situada junto a Casa Alias, en San Pío X, próximo a este espacio, o el desarrollo de un nuevo estacionamiento junto a Ronda Sur.