Ocho detenidos por realizar grafitis en bienes protegidos de las sierras mineras de Cartagena y La Unión

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas de Madrid y Murcia, con edades comprendidas entre los 29 y los 41 años, por realizar pintadas en Bienes de Interés Cultural (BIC) de las sierras mineras de Cartagena y La Unión, en la Región de Murcia, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación, enmarcada en la operación 'Cartatag' y dentro del Plan de Defensa del Patrimonio Histórico Español, se inició el pasado febrero, cuando la Policía Local de La Unión comunicó al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) la existencia de varios grafitis en elementos declarados como BIC.

En concreto, las pintadas se encuentran en un lugar catalogado como Sitio Histórico, según el Decreto 280/2015, de 7 de octubre, que incluye elementos y bienes mineros como castilletes, chimeneas, hornos, lavaderos, instalaciones minero-metalúrgicas, fundiciones, polvorines, maquinaria, túneles e instalaciones de transporte, trituración o molienda, entre otros.

Guardias civiles del Seprona se hicieron cargo de la investigación, que se centró en identificar a los autores mediante el estudio de los pseudónimos con los que los firmaban los dibujos, conocidos como 'tag' o etiqueta.

Las pesquisas dieron sus frutos con la identificación de ocho personas que han sido detenidas como presuntas autoras de un delito de daños en bienes de valor histórico y cultural tipificado en los artículos 323 y 324 del Código Penal.

El Instituto Armado ha recordado que, además de generar un alto coste económico a la Administración pública, estas pintadas suponen un perjuicio para el conjunto patrimonial, ya que para eliminarlas es necesario el uso de productos químicos y decapantes agresivos que pueden desmejorar el estado original del bien.