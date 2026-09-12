La oferta turística de Archena se amplía con un nuevo Centro de Interpretación Etnográfico impulsado por la CARM

La consejera, Carmen Conesa, junto a la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, durante la inauguración del Centro de Interpretación Etnográfico del municipio. - CARM

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La red de recursos turísticos de la Región de Murcia suma un nuevo atractivo con la apertura del Centro de Interpretación Etnográfico de Archena, ubicado en el Palacete de Villa-Rías y concebido como un espacio moderno, digitalizado, accesible e inmersivo para descubrir la historia, las tradiciones y la identidad del municipio.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, junto con la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, inauguró ayer este nuevo recurso que nace como punto de partida para dar a conocer a los visitantes las rutas, el patrimonio y los diferentes atractivos turísticos que se pueden disfrutar en el municipio, complementando su posicionamiento como destino termal de referencia.

En este sentido, el centro permitirá ampliar la experiencia turística que ofrece Archena, favorecerá la desestacionalización, estancias más prolongadas, la atracción de nuevos públicos y conectará en un mismo relato el río Segura, la cultura, la huerta, la gastronomía, las tradiciones y el termalismo.

La actuación ha permitido asimismo recuperar y dotar de un nuevo uso turístico y cultural al Palacete de Villa-Rías, edificio emblemático de la localidad considerado Bien de Interés Cultural, además de centralizar colecciones que hasta ahora se encontraban conservadas en distintas dependencias municipales y revitalizar el Museo del Esparto.

La museografía ha supuesto una inversión cercana a los 200.000 euros, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Archena, tu paraíso de salud y vida', dotado en su conjunto con 3,2 millones de euros de fondos Next Generation EU, concedidos al Ayuntamiento de Archena a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

Conesa recordó que este plan ha sido diseñado para acometer una transformación integral del destino mediante actuaciones relacionadas con la recuperación del entorno del río Segura, la creación de nuevas conexiones peatonales, el impulso de la movilidad sostenible, nuevas rutas turísticas, señalización inteligente, herramientas digitales, apoyo al emprendimiento y nuevos espacios de recepción y atención al visitante.

La consejera puso en valor la colaboración entre la Comunidad y el Ayuntamiento para aprovechar los fondos europeos. "El objetivo es seguir construyendo un destino más competitivo, sostenible y diversificado, aprovechando el liderazgo de Archena en turismo de salud y bienestar para conectar ese producto con el conjunto de experiencias que ofrece el municipio", subrayó la titular de Turismo.

La jornada se completó con la entrega de las distinciones honoríficas de la Cruz de Malta de la Orden de San Juan, que reconocieron trayectorias, compromisos y servicios vinculados también al patrimonio humano de la localidad.

UN RECORRIDO INMERSIVO POR LA IDENTIDAD DE ARCHENA

El recorrido museístico comienza en las raíces artesanales del municipio, con el esparto y la memoria de quienes trabajaron este material, para continuar por la huella de las culturas íbera, romana e islámica, la gastronomía y la tradición conservera, las fiestas, los personajes ilustres y la figura y obra de Vicente Medina.

El itinerario culmina en uno de los elementos que más han condicionado la historia y el desarrollo de Archena: el agua, a través del río Segura, la huerta, el paisaje y las aguas termales. Todos estos contenidos se presentan mediante recursos tecnológicos e interactivos destinados a convertir la visita en una experiencia única.

Entre ellos destaca una sala circular inmersiva con proyección de 360 grados y sonido envolvente, junto con experiencias de realidad virtual que permiten al visitante aproximarse a la historia y al patrimonio local. El centro incorpora además maquetas táctiles de una noria, del entorno del río y de las termas romanas, reproducciones manipulables, señalética en castellano, inglés y braille y mobiliario accesible.