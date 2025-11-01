La Oficina de Turismo de Lorca vuelve al Palacio de Guevara tras 14 años

LORCA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lorca ha inaugurado esta semana la nueva Oficina de Turismo de la ciudad, que regresa a su ubicación en los bajos del Palacio de Guevara, el lugar en el que abrió sus puertas por primera vez en la primavera de 1986, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Durante su inauguración, el edil de Cultura y Turismo, Santiago Parra, destacó que "retornar a la sede original no es únicamente un traslado físico, sino un signo de nuestro compromiso con la ciudad, su patrimonio y quienes la visitan. Queremos que la Oficina de Turismo sea, más que nunca, un punto de referencia moderno, accesible y de calidad, que conecte nuestra historia con las expectativas de los turistas del siglo XXI".

El Palacio de Guevara, también conocido como Casa de las Columnas, es una de las más importantes representaciones del barroco civil en el Levante español y fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 2008.

El edificio fue inaugurado como sede de información turística en 1986 y prestó servicio a visitantes, turistas y residentes hasta los terremotos del 11 de mayo de 2011, que motivaron el primer traslado de los seis que se han producido desde entonces.

Así, además de su apertura inicial en el Palacio de Guevara, la Oficina ha estado ubicada en el Centro de Visitantes (antiguo Convento de la Merced), junto a la Muralla Medieval (junto al río), en la antigua casa del coronel Potous en la Plaza de España,y en los bajos de la antigua Colegiata, conocido como el 'Carrerón de San Patricio', también en la Plaza de España.

El edil ha señalado que "han sido 14 años intensos, con múltiples traslados motivados por las circunstancias, pero siempre con la prioridad de mantener la atención y el servicio al visitante. Este regreso es, de alguna manera, un reconocimiento a la resiliencia del sector turístico lorquino y al esfuerzo de los profesionales que nunca han dejado de dar lo mejor de sí".

En los primeros años, la Oficina contaba con los distintivos de calidad ISO 9000 y la 'Q' de Calidad y, a las que ido ha incorporado nuevas certificaciones como el sello SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino), la 'S' de Sostenibilidad, la adhesión al modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), su ingreso en la Red de Juderías 'Caminos de Sefarad', la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua y la Red de Castillos y Palacios de España.

La nueva Oficina dispone de una zona de consulta y descanso para visitantes, una gran pantalla donde los usuarios podrán realizar encuestas de satisfacción y consultar 'Visit Lorca', la agenda turística del municipio, así como otras plataformas de información.

Además, cuenta con un mostrador adaptado para personas con movilidad reducida, rampa de acceso y bucle magnético para personas sordas. Como complemento exterior, se ha instalado un tótem digital táctil en la plaza de la Bordadora gracias a fondos Next Generation EU.

"La nueva oficina no es solo un lugar de información, es también un espacio interactivo, accesible y adaptado a las nuevas tecnologías. Queremos que cada visitante tenga la posibilidad de planificar su experiencia en Lorca de forma personalizada, intuitiva y cómoda", ha señalado Parra.