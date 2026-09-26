Los olivos municipales de Murcia darán 8.000 litros de aceite para bancos de alimentos y asociaciones benéficas

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado la campaña anual de recogida de la oliva en los ejemplares municipales situados en los parques, jardines y medianas del término municipal. El fruto se prensará en almazara y el aceite resultante se repartirá entre bancos de alimentos y asociaciones benéficas del municipio.

El concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, ha destacado que "este proyecto une el cuidado del verde urbano, la sostenibilidad y el compromiso social en una misma actuación. Aprovechamos un recurso de la propia ciudad y lo convertimos en una ayuda directa para las asociaciones que atienden las necesidades de las personas vulnerables".

Las labores se desarrollan en los más de 2.000 olivos aptos para la producción de aceite repartidos por las zonas verdes de todo el término municipal El Servicio de Parques y Jardines estima que se recogerán entre 30.000 y 40.000 kilos de oliva, que supondrán aproximadamente 8.000 litros de aceite.

Para la recogida se coloca una manta bajo cada árbol y los jardineros emplean un vareador que hace caer el fruto sobre la tela en pocos minutos. Una vez recogidos todos los frutos, se trasladan a una almazara, donde se transforman en el aceite que posteriormente se entrega a las entidades benéficas. Dos equipos especializados se encargan de estos trabajos, que se prolongarán durante un mes.

Además de su fin solidario, la campaña contribuye a la seguridad de los viandantes, ya que la retirada del fruto mantiene limpias las zonas de paso junto a los ejemplares. "La actuación refleja la apuesta municipal por un verde urbano cuidado, útil y cercano, capaz de revertir en quienes más lo necesitan", destacan desde el consistorio.