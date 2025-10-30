Olmed, primera empresa del sector farmacéutico en conseguir la tercera estrella Lean & Green en España

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Olmed, el operador logístico de Hefame, que da servicios al sector farmacéutico, ha sido la primera empresa del sector en España en conseguir la tercera Estrella Lean & Green que concede AECOC, tras haber reducido en más de un 35 por ciento las emisiones de dióxido de carbono derivadas de su actividad logística. Este nuevo reconocimiento "consolida el compromiso de la cooperativa con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático", según informaron fuentes de Hefame en una nota de prensa.

Olmed aplica medidas innovadoras orientadas a la eficiencia energética y a la optimización de sus procesos logísticos. El operador ha puesto en marcha diversas acciones desde 2018, siendo algunas de ellas la renovación continua de su flota hacia modelos más sostenibles, con motores que cumplen la norma EURO/6, la incorporación de vehículos propulsados por Gas Natural Licuado (GNL) y la utilización de megatrailers y camiones de doble carga que permiten incrementar los kilos transportados en cada trayecto, aumentando así la eficiencia del transporte.

Desde su adhesión al programa Lean & Green de AECOC en 2020, Olmed ha ido superando los objetivos de cada etapa de su proceso de descarbonización. En 2021 se convirtió en la primera empresa del sector farmacéutico en obtener el reconocimiento Lean & Green; en 2022 consiguió su primera estrella por superar el 20 por ciento de reducción de emisiones; en 2024 alcanzó la segunda por haber reducido más del 30 por ciento; y, en esta ocasión, logra su tercera estrella al superar el 35 por ciento en la disminución de su huella de carbono, todo auditado y validado por empresas certificadoras de reconocido prestigio como Ernst&Young y EQA.

A lo largo de estos años, los vehículos de Olmed han recorrido los kilómetros equivalentes a haber dado 685 vueltas a la Tierra, y con las mejoras implantadas, se ha conseguido reducir las emisiones en una cantidad equivalente a la plantación de más de 44 mil árboles. Esas cifras "confirman el compromiso de Olmed con un modelo logístico más responsable y eficiente, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y con la estrategia ambiental de Hefame, que promueve una modelo de distribución farmacéutica respetuoso con el entorno y con las generaciones futuras", han concluido.