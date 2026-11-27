Sandra Lorente, una de las investigadoras predoctorales beneficiadas por las ayudas concedidas por la Fundación Séneca para estancias en el extranjero - CARM

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Once jóvenes investigadores de la Región de Murcia podrán ampliar su formación y desarrollar sus proyectos en universidades y centros de investigación de prestigio internacional gracias a las nuevas ayudas concedidas por la Fundación Séneca, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.

Con estas concesiones, ya son 23 los investigadores predoctorales que se han beneficiado este año de este programa, cuya dotación ha sido de 112.826 euros, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha destacado que estas ayudas "son una apuesta decidida por el talento joven y ofrecen a nuestros investigadores las máximas oportunidades para completar su formación en los mejores centros internacionales".

"Queremos que el conocimiento que se genera en nuestra Región tenga cada vez mayor proyección, contribuya a mejorar nuestros centros de investigación y se traduzca en innovación, competitividad y nuevas oportunidades de desarrollo económico y social", ha subrayado.

Las estancias, con una duración de hasta cuatro meses, permitirán a los doctorandos adquirir nuevos conocimientos, técnicas experimentales y competencias científicas, así como avanzar en sus respectivas tesis doctorales.

Además, les ofrecen la oportunidad de integrarse en equipos de investigación internacionales, conocer otros sistemas científicos y establecer colaboraciones que puedan prolongarse durante las distintas etapas de su carrera profesional.

Los investigadores desarrollarán sus trabajos en instituciones de referencia como el Institute of Cancer Therapeutics, en Reino Unido; Molecular Foundry-Lawrence Berkeley National Laboratory, en Estados Unidos; la Universidad de Bolonia, en Italia; la Universidad de Lisboa, en Portugal; el European Research & Development Center, en Francia; o la Universidad Jagellónica, en Polonia.

También realizarán estancias en centros de República Checa, Perú y España, entre ellos la Universidad Complutense de Madrid y el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

PROYECTOS DE ÁMBITOS CIENTÍFICOS DIVERSOS

Los proyectos abarcan ámbitos científicos muy diversos y de gran interés social y económico, entre los que están el tratamiento del cáncer mediante terapia fototérmica, el control biológico de plagas y el desarrollo de bioestimulantes para la agricultura. Entre los ámbitos de interés de estos jóvenes investigadores se encuentran también la predicción de la calidad del agua en zonas de producción de bivalvos.

Incluso llegarán a investigar los algoritmos de 'machine learning' y 'deep learning', nuevos materiales basados en perovskitas nanocristalinas y la colaboración entre personas y máquinas en la industria.

Vázquez ha señalado que "la internacionalización es fundamental para construir una investigación más competitiva y conectada con los grandes retos científicos de nuestro tiempo".

Asimismo, ha destacado que "facilitar que nuestros jóvenes investigadores trabajen junto a equipos de excelencia permite incorporar nuevas metodologías, generar redes de colaboración y abrir puertas a futuros proyectos conjuntos, reforzando al mismo tiempo el potencial investigador de las universidades y centros de la Región de Murcia".

Estas ayudas forman parte del apoyo a la formación y perfeccionamiento investigador que la Fundación Séneca mantiene desde su creación por el Gobierno regional, hace ahora 30 años.

Durante estas tres décadas se han concedido 546 ayudas para estancias en centros de referencia internacional, con una inversión acumulada de 2.226.258 euros. De esta forma se consolida una línea de trabajo orientada a impulsar el talento científico y favorecer la proyección internacional de la investigación que se desarrolla en la Región.

Con el fin de facilitar el desarrollo de las estancias y adaptarse a las necesidades y calendarios de los proyectos doctorales, esta convocatoria anual de la Fundación Séneca se mantiene abierta todo el año con tres plazos de resolución.

"Treinta años después, seguimos trabajando para que ningún joven con talento investigador vea limitadas sus oportunidades por falta de recursos y para que la Región de Murcia tenga investigadores mejor preparados, capaces de generar conocimiento, transferirlo a la sociedad y convertirlo en nuevas soluciones, productos y servicios", ha resaltado el consejero.