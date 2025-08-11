Organizaciones sociales de la Región expresan su "solidaridad" con los inmigrantes de Torre Pacheco y Jumilla

Como muestra de su apoyo han organizado para el próximo 3 de octubre un encuentro en el establecimiento de comida turca que fue asaltado

MURCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, Antropologia Global y la Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia, que aglutina a casi 30 organizaciones sociales de esta comunidad, han expresado este lunes su "profunda solidaridad" con los inmigrantes que residen en Torre Pacheco y Jumilla.

Ante los "altercados "vividos en sendos municipios, las organizaciones han condenado "enérgicamente" en una nota de prensa conjunta "cualquier acto de violencia fruto del racismo o xenofobia".

Como muestra de este apoyo han organizado para el próximo 3 de octubre un encuentro en el establecimiento de comida turca de Torre Pacheco que fue asaltado el pasado 13 de julio, "provocando importantes daños en el negocio".

En el encuentro, al que asistirán unas 25 personas --se ha limitado el número de asistentes por cuestiones de espacio--, además de cenar en el local, como "muestra de apoyo y solidaridad" con el propietario y "por extensión con toda la población inmigrante", se abrirá un espacio de diálogo y reflexión sobre el papel de las organizaciones sociales y de la ciudadanía ante "los crecientes episodios de racismo y xenofobia".

"Creemos firmemente que la diversidad cultural es una riqueza y que la colaboración y el respeto mutuo son fundamentales para construir una sociedad más justa e inclusiva", han señalado las organizaciones convocantes.

En este sentido, Roberto Barceló, presidente de las asociaciones, ha indicado que "tratamos de buscar el origen de la delincuencia en la raza, color o cultura diferente a la nuestra, como si hubieran seres humanos cuyos valores éticos y morales unos fueran superiores al resto, como si el estatus económico, sobre todo, seleccionara de modo natural a quienes representan de modo distinto a la condición humana, cuando con ello solo mostramos nuestro miedo al que no responde a unos patrones de identidad".

En palabras de Barceló, "se ha de buscar el modo de hacer una integración en el marco de los valores democráticos que define a nuestra sociedad, y por tanto, con la aceptación de nuestras reglas de juego, que responden por igual a los ámbitos en los que debemos movernos de respeto, tolerancia, justicia social e igualdad".

"Distinto, y no es motivo de este encuentro que tendremos en octubre de apoyo y repulsa, al mismo tiempo, es cómo ordenamos todo esto, que debería ser de hace tiempo una prioridad de la Unión Europea como titular de las políticas de inmigración, y de nuestro país, como abanderado para superar los encorsetamientos sectarios territoriales donde los principios de equidad han de constituirse en un principio de solidaridad", ha agregado.