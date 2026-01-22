Las orquestas de Aspirantes y de Jóvenes se unen a la Sinfónica de la Región para celebrar sus 30 años

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, durante el ensayo de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes conmemora el 30 aniversario del concierto de presentación de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) con sendas actuaciones en Murcia y Cartagena, en las que a los músicos profesionales se unen miembros de la Orquesta de Jóvenes, de entre 16 y 25 años, y de la Orquesta de Aspirantes de las Región de Murcia, intérpretes de 10 a 15 años.

Para celebrar la andadura de la OSRM, que comenzó el 27 de enero de 1996 en el Auditorio regional Víctor Villegas, se ha preparado un repertorio especial que une en el escenario a los tres niveles que integra la Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

En los conciertos, los más pequeños interpretarán la 'Serenata para cuerda de Beliczay', dirigidos por Darlin Dyle, concertino de la Orquesta Sinfónica, mientras que los jóvenes se sumarán a la plantilla de la OSRM para interpretar, bajo la batuta de Manuel Hernández-Silva, 'Don Juan', de Richard Strauss, y la 'Sinfonía Nº1, Titán', de Gustav Mahler.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha resaltado que "más de 130 músicos pasarán por el escenario, en una cita en la que unimos generaciones en un trabajo conjunto que, como siempre, buscará y conseguirá la excelencia. Porque hablar de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia es hablar de talento y rigor artístico. Es hablar de esfuerzo, de valores, de educación, de emociones y de proyección".

En el marco de estos conciertos especiales destaca el trabajo pedagógico y artístico realizado por los solistas de la OSRM, quienes han ejercido como profesores de los músicos de la Orquesta de Jóvenes en la preparación de las obras de Strauss y Mahler.

Los jóvenes músicos han estado tutelados por Darling Dyle, violín I; Saúl Romero, violín II; Zóar Mellado, viola; Juraj Kovac, violonchelo; Andrea Rescaglio, contrabajo; así como Juan Antonio Nicolás, flauta; Alberto Velasco, fagot; y Francisco Ferrer, clarinete.

En el caso de los intérpretes de la Orquesta de Aspirantes, los profesores han sido Darling Dyle, director; Desislava Cvetkova, violín; Rumen Cvetkov, viola; Ng Yu-Ting, violonchelo; y Andrea Rescaglio, contrabajo.

El concierto de Murcia en el Auditorio regional tendrá lugar este sábado, 24 de enero, a las 20.00 horas. Las entradas están a la venta en la taquilla del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas (teléfono '968 343 080'), en 'auditoriomurcia.org' y 'bacantix.com'.

El de Cartagena se celebrará el domingo 25, a las 20.00 horas, en El Batel. Las entradas están en disponibles en taquilla, en 'auditorioelbatel.es' y en 'bacantix.com'.

CHARLAS PRECONCIERTO

Antes de los conciertos, a las 19.15 horas, se celebrará una charla con sus protagonistas, quienes ahondarán en detalles de las obras que se escucharán a continuación.

Estas charlas, moderadas por el musicólogo Juan González Cutillas, ofrecen una visión detallada del programa, con anécdotas y pinceladas históricas y musicales que predisponen al oyente a una escucha activa y envolvente.