Archivo - Ortega (PSRM): "Parece que el único afán del PP con todo esto es meter miedo, no combatir contra las mafias" - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación del PSRM y diputado regional, Miguel Ortega, ha asegurado que "si el PP estuviera preocupado de verdad por las narcolanchas no habría dejado en el chasis a la Guardia Civil cuando gobernaba en España".

Ortega ha realizado estas declaraciones en respuesta a las críticas del diputado del PP Joaquín Segado y ha afirmado que "parece que a López Miras y al PP les da rabia que los agentes de la Guardia Civil detengan a los criminales que trafican con personas". "Parece que su único afán con todo esto es meter miedo y generar crispación, no combatir las mafias", ha señalado.

El diputado socialista ha defendido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha asegurado que el PSRM continuará poniendo en valor su labor, después de que en una semana hayan sido interceptadas dos grandes embarcaciones en dos de las operaciones que, según ha indicado, han sido de las más complejas llevadas a cabo por Salvamento Marítimo en toda España.

Asimismo, ha destacado el incremento de los medios desplegados en las costas de la Región de Murcia durante las últimas semanas, con un nuevo Buque de Altura que desarrolla su actividad en exclusiva en la Región y una patrullera enviada desde Barcelona.

Ortega ha añadido que, tal y como ha señalado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, en los próximos días se anunciarán nuevos medios que se sumarán a los ya desplegados.

"Hemos reforzado los medios materiales y humanos. La realidad es que, desde 2018, hemos reforzado el número de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil hasta alcanzar el mayor número de agentes de la historia de la Región de Murcia. Concretamente, un 20 % de agentes", ha insistido.

Por último, el diputado socialista ha afirmado que "López Miras debería estar más preocupado por la falta de recursos de los bomberos y por dar explicaciones sobre la trama de las prótesis que podría haber matado a ciudadanos y ciudadanas de la Región".