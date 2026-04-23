Ortuño acusa de "dejación de funciones" a Lucas ante el "colapso" en los ayuntamientos por el proceso de regularización

MURCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha denunciado este jueves una "escandalosa dejación de funciones" por parte del delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Lucas, al que ha acusado de estar "desaparecido" mientras los ayuntamientos enfrentan el "colapso" de sus servicios por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.

A preguntas de los periodistas tras la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno, Ortuño ha calificado de "indignante" la situación generada en los primeros cuatro días de un procedimiento impulsado por el Gobierno de la Nación que, según ha sostenido, está marcado por "la improvisación, la falta de planificación y la desinformación".

En este sentido, ha afirmado que los 45 municipios de la Región de Murcia no han recibido "ni una sola instrucción clara sobre los trámites que deben realizar o los informes que tienen que elaborar", lo que ha provocado que los servicios sociales locales se encuentren "completamente desbordados, sin medios, sin recursos y sin respaldo del Gobierno de España".

Por todo ello, Ortuño ha instado a Francisco Lucas a que "salga de su despacho y visite los ayuntamientos para comprobar de primera mano el caos que está provocando su propio Gobierno", y que ha llevado a que los profesionales municipales estén "soportando en solitario una presión que no les corresponde".

En su intervención, ha subrayado que "cuando llega el momento de ejercer su responsabilidad, el delegado del Gobierno simplemente desaparece, se evapora, ni está ni se le espera".

Asimismo, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha vinculado el proceso de regularización de inmigrantes con una maniobra para "tapar el enésimo escándalo de corrupción del Gobierno" y ajustada a los "intereses electorales de Pedro Sánchez".

A este respecto, Ortuño ha censurado la política de "yo legislo y que otros paguen las consecuencias" y ha afeado que se haya trasladado toda la carga a los ayuntamientos mediante un proceso "impuesto" y "no consensuado".

También ha tildado de "disparate" que la Delegación del Gobierno haya convocado una reunión técnica para la próxima semana, diez días después de la puesta en marcha del proceso, lo que evidencia, a su juicio, que Pedro Sánchez "no tiene política migratoria alguna".