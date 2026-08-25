Ortuño acusa al Gobierno central de dejar la costa desprotegida ante las narcolanchas: "Las mafias actúan con impunidad"

Archivo - Embarcación interceptada en Cartagena (Murcia) y dedicada al suministro de combustible a pateras taxi y narcolanchas - GUARDIA CIVIL - Archivo

MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha denunciado la "preocupante e indignante" situación que atraviesa en los últimos días el litoral de la Región de Murcia por la llegada de embarcaciones de gran cilindrada con inmigrantes a bordo.

"La Región se está convirtiendo en una de las puertas de entrada de las mafias", ha dicho Ortuño, quien ha arremetido contra el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, al que ha acusado de estar "literalmente desaparecido" y de "mentir a los murcianos poniendo en riesgo su seguridad para seguir protegiendo a Pedro Sánchez".

El consejero ha señalado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado carecen de las herramientas necesarias para hacer frente a esta delincuencia en el mar.

En este sentido, ha señalado que la única patrullera rápida de la Guardia Civil en la zona ha estado averiada y ha incidido en que, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la embarcación enviada desde Barcelona para sustituirla carece de la velocidad suficiente para interceptar este tipo de lanchas.

"Lo que estamos viendo en nuestras costas no son pateras, son lanchas con motores de gran cilindrada que llegan con total impunidad generando miedo e inseguridad", ha enfatizado.

Cabe recordar que el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, remitió este domingo una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para demandar un incremento urgente de medios humanos, patrulleras operativas y recursos en el litoral.

Ortuño ha expresado la necesidad de conocer "cuántos efectivos hay trabajando y qué planes tiene la Delegación del Gobierno y qué planes tiene el Ministerio y el Gobierno de España para garantizar la seguridad y para proteger las costas de la Región".

"Hasta este momento no hemos tenido respuesta alguna porque ya saben que Pedro Sánchez ha estado estas últimas semanas de vacaciones en La Mareta, lo que es una falta de responsabilidad y una falta de profesionalidad absoluta", ha sostenido.

Según ha precisado a continuación, "los problemas que hay en Ceuta por la dejación de funciones del Gobierno, por la incapacidad del Gobierno de España", se pueden trasladar a otros territorios costeros como la Región de Murcia.

"La política migratoria en este país está fuera de control y la Región de Murcia también está sufriendo sus consecuencias", ha concluido el consejero.