Ortuño advierte que el Gobierno murciano "se opondrá a un acuerdo con Marruecos que perjudica a los agricultores"

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, ha dejado claro este jueves que el Ejecutivo de Fernando López Miras "se ha opuesto y se opondrá a un acuerdo con Marruecos que perjudica a los agricultores".

Ortuño se ha pronunciado así tras ser preguntado por el voto del Parlamento Europeo, que permitirá a Marruecos etiquetar las producciones de frutas y hortalizas del Sahara. Así, ha recordado que el PP en el PE "llevó y presentó una iniciativa para que se vetase el acuerdo con Marruecos, que perjudica a la agricultura española y la de la Región de Murcia".

"El Partido Popular planteó una objeción a ese acuerdo y no salió adelante por un voto, que traicionó al campo español y a la Región de Murcia", ha dicho Ortuño en referencia al PSOE, por lo que ha dejado claro que demandará y exigirá "que se establezcan cláusulas espejo, cláusulas de salvaguarda y se refuercen los controles en frontera".