Ortuño avisa que "bloquear" los presupuestos en 2026 es "bloquear" el futuro de la Región y asegura que los presentará

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, ha advertido este jueves que "bloquear los presupuestos de 2026 es bloquear el futuro de la Región", por lo que ha dejado claro que la Comunidad elaborará estos presupuestos y "los va a presentar".

Ortuño, preguntado por esta cuestión en rueda de prensa tras dar cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, ha asegurado que la Región "necesita presupuestos en 2026 para seguir avanzando en sanidad, educación y políticas sociales".

"Y a partir de ahí, una vez que el Gobierno regional apruebe esos presupuestos serán los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional los que tendrán que decidir si quieren bloquear el futuro de la Región y si quieren bloquear que Murcia siga avanzando en sanidad, educación y políticas sociales", ha manifestado.

En esta línea, ha insistido en que "no aprobar presupuestos en 2026 es malo para los ciudadanos de la Región" y ha dejado claro que "no somos Pedro Sánchez, que no ha sido capaz de presentar ni un solo proyecto de presupuestos en toda la legislatura".