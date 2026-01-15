Ortuño, sobre el CPFF: "Lo de ayer fue un pantomima"

Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) - Alberto Ortega - Europa Press

MURCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha señalado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el nuevo modelo de financiación autonómica "está mal concebido desde el principio".

"La financiación de los murcianos no pueden decidirla en un despacho de la Moncloa Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, debe dialogarse, negociarse y acordarse con el Gobierno de la Región de Murcia en los órganos correspondientes y con transparencia", ha reclamado, al tiempo que ha calificado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles de "pantomima".

Ortuño ha señalado que la izquierda en España "se ha convertido en sinónimo de la lucha por la desigualdad y lo peor es que quieren que nos acostumbremos a ella, a que haya ciudadanos de primera y de segunda y territorios que son, sistemáticamente, castigados".

El portavoz regional ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "no va a pasar por ahí" y que no aceptará "ningún modelo que suponga un agravio comparativo" por lo que ha apuntado que, según anunció el presidente Fernando López Miras "acudiremos, si es preciso, al Tribunal Constitucional si llega a aprobarse el modelo".

Ortuño ha criticado que la Región "siga en el vagón de cola de la financiación" y ha apuntado que a su favor "solo están Pedro Sánchez, Cataluña y el Partido Socialista de la Región de Murcia".

"No vamos a permitir que los murcianos paguen el peaje del penúltimo chantaje del independentismo para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa", ha aseverado. "Si no pasamos por el aro, ¿el Gobierno de España va a maltratar aún más a los murcianos?, se ha preguntado.

Al respecto, el portavoz regional ha señalado que el PSRM "se limita a leer los argumentarios que les envían desde la Moncloa" cuando este modelo "no tiene en cuenta los intereses de la Región de Murcia".

Por otra parte, Ortuño ha afirmado que, desde el Gobierno regional, temen una subida de impuestos "preparada y programada" por parte del Gobierno de España.

El portavoz ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea el que negocie el nuevo modelo de financiación autonómica y que "sino es capaz, se marche y deje paso" ya que considera que con Feijóo "se produciría ese diálogo desde el minuto uno".

Por último, ha afirmado que no tiene constancia de que se haya citado formalmete al Gobierno regional para una reunión bilateral con el Ejecutivo central.