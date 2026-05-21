Ortuño critica que el PSRM-PSOE no preguntó a su militancia "antes de repartir los sillones"

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha criticado que el PSRM-PSOE no preguntara a su militancia "antes de repartir los sillones" en Cartagena.
Ortuño ha valorado así el anuncio realizado por la Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE que acordó este miércoles por la tarde someter a consulta de la militancia de Cartagena el acuerdo alcanzado con Movimiento Ciudadano y Sí Cartagena para la presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento del municipio.
El portavoz regional ha señalado que el PSOE "es capaz de pactar incluso con aquellos a los que hasta hace poco calificaba como ultraderecha con tal de tocar algo de poder". "Lo que está haciendo el PSOE en Cartagena no solo es un atajo sino que es un experimento indigno más del sanchismo", ha apuntado al hacer referencia a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que decía que "al Gobierno se llega con votos, no con atajos".
Para Ortuño, lo que le interesa al PSOE "es el poder, no Cartagena ni los cartageneros". A este respecto, ha destacado que los partidos firmantes de esta moción de censura no tienen proyecto político, sino que solo existe "un reparto de sillones" entre partidos "enfrentados".
"Saldrá un gobierno caótico al servicio de Pedro Sánchez que sólo traerá caos, parálisis e inestabilidad", ha concluido.