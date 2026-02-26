Ortuño, sobre la desclasificación de documentos del 23-F: "Otra maniobra de distracción más de Pedro Sánchez"

"Podría desclasificar todas las mordidas y las comisiones ilegales en las adjudicaciones de obra pública", ha dicho MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, ha afirmado este jueves que la desclasificación de documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F es "una cortina de humo" y "otra maniobra de distracción más" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Es una desclasificación a la carta de Sánchez", ha dicho Ortuño a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban, en Murcia, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Para el dirigente regional, esta decisión ha ayudado, no obstante, a que "se hayan caído muchas teorías conspiranoicas" sobre ese suceso de la historia de España.

"Con todos los escándalos de corrupción que rodean al entorno del PSOE, al Gobierno de España, es normal que a Sánchez le haya entrado un furor de transparencia", ha dicho Ortuño, que ha denunciado que al presidente solo le haya pasado con los documentos del golpe de Estado de hace 45 años, "y no de lo que está pasando ahora".

"Podría desclasificar todas las mordidas y las comisiones ilegales en las adjudicaciones de obra pública, los vuelos del Falcon, los casos de acoso sexual que rodean al Partido Socialista o las causas del apagón que sufrió nuestro país el pasado mes de abril", ha enfatizado.