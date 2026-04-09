Ortuño exige una "rectificación inmediata" al Gobierno central por la "subida encubierta" de la cuota a autónomos

MURCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha denunciado este jueves lo que considera una "subida encubierta" del 42% en la base mínima de cotización que afecta a más de 1.200.000 autónomos en España y ha exigido una "rectificación inmediata" al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Se anunció a bombo y platillo que en 2026 se congelaban las cuotas de los autónomos, pero la realidad es muy distinta", ha dicho Ortuño en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban, en Murcia, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

El dirigente regional ha indicado que más de 40.000 de estos trabajadores, que en "la mayoría de los casos" es un familiar directo que trabaja en un negocio pequeño como un bar o un comercio, tendrán que pagar 135 euros más al mes, es decir, 1.620 euros más al año.

"No son grandes empresas, sino pequeños negocios que sostienen la economía", ha dicho Ortuño, para quien "lo que está ocurriendo es profundamente injusto" ya que mientras a unos autónomos se le "congelan" las cuotas "a otros se les suben más de un 40%".

Para el portavoz del Ejecutivo murciano, "el gobierno de Pedro Sánchez presume de apoyar a los autónomos, pero la realidad es que cada vez les impone más cotizaciones, más cargas y también más incertidumbre".

"Desde el Gobierno regional lo tenemos claro muy claro: si se ha congelado la cuota para los autónomos principales también debe hacerse lo mismo con los autónomos societarios y los familiares colaboradores", ha incidido Ortuño, que ha reclamado "una rectificación inmediata y una modificación normativa con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026".