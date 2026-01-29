Ortuño: "Mientras Europa endurece el cierre de fronteras, Pedro Sánchez provoca un efecto llamada"

Archivo - El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha afirmado este jueves que "mientras Europa endurece el cierre de fronteras, Pedro Sánchez provoca un efecto llamada" con la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes.

Así lo ha trasladado al ser preguntado por los medios de comunicación en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, celebrada en el Palacio de San Esteban.

Según ha precisado Ortuño, esta medida, que conllevará la regularización de entre 20.000 y 25.000 migrantes en la Región, es "una cortina de humo" del presidente, Pedro Sánchez, con el objetivo de "tapar la responsabilidad de su gobierno en el accidente ferroviario".

Y es que, a su juicio, la ciudadanía asiste "todas las semanas" al "desguace de España por capítulos", con "nuevas cesiones" de competencias de Pedro Sánchez a "sus socios" de Cataluña para "poder seguir en la Moncloa".

Para el dirigente regional, "regularizar a más de medio millón de inmigrantes sin la garantía de refuerzo de los servicios públicos esenciales puede suponer un deterioro de esos servicios que son absolutamente necesarios para los ciudadanos".

Se trata de una regularización "que no se fundamenta y no se vincula al mercado laboral, sino a la mera estancia", ha agregado Ortuño, cuya postura es "que se puede regalar la residencia legal a cualquier persona en nuestro país". "No estamos de acuerdo ni con las formas, ni con el fondo", ha apostillado.