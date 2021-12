Ortuño reclama a Sánchez que escuche a los presidentes de CCAA: "No podemos ser un mero decorado de su puesta en escena"

MURCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, Marcos Ortuño, ha instado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a que este miércoles por la tarde, en el marco de la Conferencia de Presidentes, "escuche a los presidentes autonómicos y actúe" porque las comunidades autónomas "no podemos ser un mero decorado de su puesta en escena".

"No es serio y no es eficaz que se gestione el proceso de vacunación de 17 maneras distintas; no es serio y no es eficaz que se gestione el certificado de vacunación de 17 maneras diferentes y no es serio y no es eficaz que se gestione la pandemia de 17 maneras distintas", ha dicho Ortuño.

El titular de Presidencia, que ha hecho estas declaraciones en San Javier durante su visita a unas obras, ha reclamado a Sánchez que aproveche el encuentro para anunciar la aprobación de una ley de pandemias y "devolver" el Fondo Covid que "quitó a las comunidades autónomas".

Sobre esto último, ha señalado que el citado fondo "es absolutamente necesario para afrontar los gastos extraordinarios derivados de la gestión de la pandemia, ya que Pedro Sánchez y su gobierno están recortando en sanidad y están quitando recursos económicos a las comunidades en plena sexta ola".

Asimismo, ha defendido la necesidad de que el jefe del Ejecutivo de la Nación anuncie la administración de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para toda la población. "Ya es hora de que Pedro Sánchez asuma su gestión de esta pandemia", ha agregado Ortuño.