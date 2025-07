Ortuño : "El sanchismo empezó en un Peugeot y ha terminado en un furgón policial camino de la prisión de Soto del Real"

MURCIA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha afirmado este viernes, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que "el sanchismo empezó en un Peugeot y ha terminado en un furgón policial camino de la prisión de Soto del Real".

Ortuño ha hecho estas declaraciones tras ser preguntado por los últimos mensajes intercambiados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro socialista José Luis Ábalos, que anticipaban la sentencia por la que el tribunal absolvió al que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, según ha revelado 'El Mundo'.

"La situación es insoportable, es inaguantable. Hay que cerrar ya esta etapa. Los españoles deberíamos poder decidir en las urnas si queremos continuar o no con este gobierno", ha subrayado el dirigente regional a preguntas de los medios de comunicación.

Al hilo, ha insistido en que en el PSOE "ahora nadie conoce a Santos Cerdán, parece ser", aunque "fue quien negoció la moción de censura contra Rajoy, el que ha negociado con un prófugo de la justicia en Suiza, con el señor Puigdemont, y ha sido el arquitecto de la llegada al poder de Pedro Sánchez".

Sobre este último, Ortuño ha declarado que "únicamente busca defenderse y busca salvarse a sí mismo, mientras que en España nadie gobierna, nadie toma decisiones y los servicios públicos no funcionan y son un auténtico caos".

Asimismo, ha precisado que "Sánchez ya no depende del Parlamento, depende del silencio de tres delincuentes". "El escándalo de mañana tapará el escándalo de hoy y es urgente que los españoles podamos decidir en las urnas si queremos continuar o no con este gobierno", ha enfatizado.

PRESUPUESTOS DE LA CARM

Respecto a los Presupuestos de la Comunidad para 2025, cuyo proyecto fue aprobado este jueves por la Asamblea, Ortuño ha recalcado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es que "la Región de Murcia tenga unos presupuestos".

Ha calificado las cuentas de "necesarias" para "fortalecer el estado del bienestar, impulsar la actividad económica, ayudar a quienes más lo necesitan" y, "en definitiva", para que la Región de Murcia "siga avanzando".

"Si tenemos que elegir entre que haya presupuestos o hacer lo que ha hecho Pedro Sánchez, evidentemente siempre elegiremos lo responsable. Aquí no hay acuerdos secretos, aquí no se retuerce la ley, aquí no se incumple la Constitución, aquí no hay indultos, aquí no hay amnistía", ha precisado.

Al hilo, Ortuño ha sostenido que desde la Comunidad "no podemos negociar con el Partido Socialista porque su modelo es incompatible con el nuestro" porque "nosotros queremos bajar impuestos, ellos no; nosotros queremos blindar el trasvase Tajo-Segura, ellos no; nosotros queremos regenerar la bahía de Portmán, ellos no".

"Nosotros queremos reformar el sistema de financiación autonómica, ni tan siquiera se atreven a planteárselo a Pedro Sánchez", ha señalado en referencia al PSOE de la Región de Murcia.

Para Ortuño, "tenemos un gobierno en España que no gobierna, cercado por la corrupción, tenemos un país en el que los servicios públicos son todo un caos y frente a todo esto el gobierno de López Miras funciona", ha dicho, para destacar a continuación el avance de la tramitación de los Presupuestos y la convalidación de dos decretos ley.

"En definitiva el Gobierno de López Miras funciona y sigue con esa hoja de ruta que no es otra que la de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Región", ha insistido.

HUELGA EN JUSTICIA

Por otro lado, Ortuño se ha referido a la huelga de jueces y fiscales ante "una situación grave y sin precedentes" que sufre España. "Este es el último síntoma de un profundo malestar en el ámbito judicial, un malestar que no solo es laboral o corporativo, sino institucional", ha dicho.

Según el consejero, "estamos ante un conflicto que nace de la desconfianza en el Gobierno de España, que ha hecho de la justicia una pieza más en su estrategia de poder".

A este respecto, ha recordado que, como ha reiterado en diversas ocasiones el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "la independencia judicial es un pilar esencial de nuestro Estado de Derecho, un pilar que no puede verse comprometido por intereses políticos".

"No debemos normalizar que se ataque la separación de poderes o la independencia de los jueces. Y, sin embargo, hoy vemos la consecuencia directa de una política que desprecia la separación de poderes, ignora a los jueces y premia a los que atacan la legalidad", ha señalado.

Ortuño ha expresado el "respeto y apoyo" del Gobierno regional "a quienes defienden cada día desde los tribunales el Estado de Derecho" y ha reafirmado su "compromiso con una gestión seria, centrada en los ciudadanos y alejada del ruido y de los intereses partidistas".