Pablo Ballesteros presenta este lunes el fanzine 'Un poco de nada' en los 'Lunes Literarios'

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El poeta Pablo Ballesteros presenta este lunes, a partir de las 21.00 horas, el fanzine 'Un poco de nada', una publicación en la que también colaboran otros y otras poetas. Será dentro del ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios', que se celebran en el Café El Sur de Murcia.

De este modo, Ballesteros regresa al ciclo con un fanzine bajo el brazo, 'Un poco de nada', que busca explorar las consecuencias de la precariedad huyendo conscientemente de lo planfletario. Es más bien un ejercicio común en el que se bucea sobre todo lo que mancha a nivel vital el vivir bajo unas condiciones precarias.

Entre los escritores y escritoras que también participan en 'Un poco de nada' se encuentran, entre otros, José Daniel Espejo, María Sánchez-Saorín, Daniel Buendía, Javier Vayá Albert o Loida Ruiz.

Pablo Ballesteros, que nació como poeta "el día en el que vio delante de un micrófono a Daniel Buendía, Ícaro Carrillo, Pedro Teruel y Jorge Andreu", ha publicado dos poemarios, pero si le preguntan dirá que solo uno, 'No funciona nada. Un homenaje a Robe Iniesta'.

También ha aparecido en varios números del fanzine 'Manifiesto Azul' de Colectivo Iletrados y probó suerte en el mundo de la plaquette con 'Antes de la sangre de Faetón'. Es un "orgulloso miembro" del grupo anteriormente conocido como 'Los Solfamidas'. Cree en la poesía "bajo sus propios términos", pero "en las utopías ciegamente".