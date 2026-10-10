Los pacientes de la Región pueden retirar sus medicamentos en 12 países europeos

Dispensación de medicamentos en una farmacia. - CARM

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos de la Región de Murcia puede retirar sus medicamentos prescritos mediante receta electrónica en cualquier territorio de la Unión Europea que se haya incorporado también al sistema de Receta Electrónica Europea. De la misma manera, los ciudadanos de estos países también pueden adquirir sus medicamentos en la Región de Murcia.

Actualmente, este sistema está implantado en Croacia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia y Portugal. Además, en el último año se han incorporado Austria, Chipre y República Checa.

Según afirmó la gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Irene Marín, esta implantación de la receta electrónica "es una demostración del nivel de madurez de nuestros sistemas de información", y añadió que se trata de un "avance importante" para la interoperabilidad entre los diferentes sistemas sanitarios en Europa.

Para la dispensación de la medicación en las oficinas de farmacia de otros países miembros adheridos a esta iniciativa, los usuarios deben presentar la tarjeta sanitaria y un documento acreditativo de identidad con fotografía como el DNI o el pasaporte.

Cabe recordar que están excluidos de la interoperabilidad europea los estupefacientes, psicotrópicos, las fórmulas magistrales, los medicamentos con más de cuatro principios activos -como los multivitamínicos- o los extractos hiposensibilizantes.

MÁS ACCESIBILIDAD DESDE 2013

Asimismo, para el ámbito nacional, la Región de Murcia se sumó al sistema de receta interoperable en 2013 años con el objetivo de que los usuarios con tarjeta sanitaria del SMS pudieran obtener sus medicamentos prescritos por el personal facultativo en cualquier oficina de farmacia del país, sin necesidad de presentar la receta en papel.

De igual manera, este sistema permite que pacientes procedentes de otras regiones españolas que están adheridas a la receta electrónica puedan retirar sus medicamentos en la Región de Murcia.