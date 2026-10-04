La PAH y el SVM no descartan una huelga general "para forzar a las administraciones a ofrecer soluciones reales"

Manifestación por la Vivienda en Murcia a su paso por Gran Vía - EUROPA PRESS

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Murcia se ha echado a la calle junto al Sindicato de la Vivienda de Murcia (SVM) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para reivindicar un "acceso real" a la vivienda, uniéndose así a las decenas de manifestaciones que se están celebrando en España para reivindicar "mas derecho y un escudo social".

Minutos después de las 18.00 horas, la marcha partía de la Plaza de la Cruz Roja con una gran afluencia, a pesar de la presencia de la lluvia que ha comenzado a caer en ese momento. El descontento general, después de que no se aprobaran los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados, lo ha personificado Paco Morote, portavoz de la PAH en la Región de Murcia.

Morote ha criticado con dureza el rechazo de estas dos normas, lo que demuestra una "servidumbre" hacia los fondos de inversión y 'fondos buitre', que son los que están marcando la tendencia del mercado "hiperelevando los precios tanto de compra como de alquiler".

También se ha referido a la "brutalidad" con la que se llevan a cabo algunos desahucios, algo que en su opinión, ha hecho que aflorara una "rabia contenida durante años" ante la dificultad de acceder a una vivienda digna, lo que ha propiciado acampadas y movilizaciones a lo largo del Estado y de la Región de Murcia.

Y es que, a pesar de que esa dificultad en el acceso a la vivienda se focaliza en los jóvenes, para Morote esa imposibilidad "es una realidad transversal que golpea al conjunto de la sociedad", y "el único camino es la lucha".

En este punto el Sindicato de la Vivienda y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca no descartan avanzar hacia una Huelga General "para forzar a las administraciones a ofrecer soluciones reales".

Morote advierte que la situación en la Región de Murcia "es de las peores del país, con un repunte constante en los desahucios y la reiterada negativa a aplicar moratorias de protección". Así, ha criticado las medidas adoptadas por el ejecutivo de López Miras, como es el caso de la partida de 16 millones de euros para el alquiler joven. En su opinión, como no hay un límite o control de los precios esa partida se convierte "en un regalo de dinero público para los caseros".

Por otro lado, ha reclamado la necesidad de declarar zonas tensionadas en la propia ciudad de Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura o Alcantarilla, y se ha mostrado en contra del borrador de la ley regional de vivienda asequible.

Finalmente, Morote ha insistido en que los dos decretos tumbados en el Congreso de los Diputados podrían haber beneficiado en la Región de Murcia a unas 100.000 personas.