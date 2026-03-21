El Palacio Almudí inaugura la exposición 'Tras esa montaña hay otra', una mirada a la pintura española del siglo XXI

La muestra propone una reflexión profunda sobre la pintura en España, su historia, su vigencia y su capacidad de reinventarse frente a los cambios culturales y sociales del siglo XX - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Tras esa montaña hay otra' abre sus puertas en el Palacio Almudí, conuna propuesta que analiza la evolución de la pintura en España en el siglo XXI a través de distintas obras y enfoques contemporáneos. La muestra, que fue inaugurada por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y podrá visitarse hasta el 10 de mayo.

La exposición plantea un recorrido que parte del contexto artístico de comienzos de siglo, marcado por el protagonismo de disciplinas como la instalación, el vídeo o la fotografía, y avanza hasta la actualidad, poniendo el foco en el renovado interés por la pintura tras la crisis de 2008. Este proceso ha dado lugar a nuevas formas de entender el medio, en un escenario en el que conviven diferentes lenguajes y planteamientos.

A través de las obras expuestas, el proyecto aborda distintas tendencias de la pintura contemporánea en España, desde propuestas figurativas hasta planteamientos más experimentales vinculados a la pintura expandida, así como las formas en las que los artistas han revisado el propio soporte y sus posibilidades expresivas.

La exposición reúne obras de Miguel Fructuoso, Fernando Vélez Castro, Daniel G. Verbis, Guillermo Mora, María Carbonell, Sonia Navarro, Guillermo Velasco, Elvira Amor, Nicholas Woods, José Maldonado, Abdul Vas, Santiago Ydáñez, Yann Leto, Diego Balazs, Ángeles Agrela, Gala Knörr y Nico Munuera, entre otros artistas presentes en la muestra.

La muestra incorpora además piezas procedentes de colecciones particulares murcianas, lo que permite introducir una reflexión sobre la relevancia del coleccionismo en la Región y su contribución a la conservación y difusión del arte contemporáneo, reforzando el vínculo entre la creación artística y el contexto local.

'Tras esa montaña hay otra' fue presentada semanas atrás en la feria internacional ARCO Madrid, donde el Ayuntamiento de Murcia dio a conocer el catálogo de la exposición en un entorno de proyección internacional. Con esta iniciativa, el Consistorio refuerza su compromiso con la difusión del arte contemporáneo y el respaldo a la creación artística en Murcia