El Palmar (Murcia) contará con una biblioteca y salas de estudio tras una rehabilitación de más de 2,3 millones de euros

Presentación del presupuesto de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial del Ayuntamiento de Murcia para 2027 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial del Ayuntamiento de Murcia ascenderá a 25.365.811 euros en 2027 e incluirá un plan plurianual de 15,3 millones para ejecutar 40 proyectos en pedanías, entre nuevos equipamientos vecinales y la renovación de instalaciones existentes.

El concejal del área, Marco Antonio Fernández, ha presentado las principales partidas de unas cuentas que también contemplan 12,1 millones de euros para las Juntas Municipales, cuya inversión aumentará un 12,5% respecto al ejercicio anterior, según ha informado el Consistorio murciano.

Entre las actuaciones previstas figuran la construcción de nuevos centros municipales en Santiago el Mayor y Los Dolores, seis nuevas salas de estudio abiertas las 24 horas en distintas pedanías y la rehabilitación del edificio destinado a biblioteca y sala de estudios de El Palmar, con una inversión superior a los 2,3 millones de euros.

El programa incluye asimismo 3,9 millones para actuaciones en plazas, aceras y asfaltados, así como 1,1 millones para mejoras en colegios públicos y 201.000 euros para instalaciones deportivas.

Por otra parte, el mantenimiento de la vía pública en pedanías dispondrá de 2,5 millones de euros, mientras que la conservación de los 90 colegios públicos contará con 654.000 euros.

El presupuesto de las Juntas Municipales permitirá financiar, además del mantenimiento de calles y centros educativos, actividades culturales, deportivas y sociales. Según el Ayuntamiento, se programan más de 4.000 actividades anuales en las pedanías.

En materia patrimonial, el presupuesto corriente de Fortalezas del Rey Lobo se elevará a 360.000 euros. Entre las inversiones previstas destacan más de dos millones para continuar la recuperación del Palacio de Ibn Mardanís y 425.000 euros para iniciar la restauración de la alberca medieval de Cabezo de Torres.